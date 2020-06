Cambio di passo storico al GF Vip, nessun ex gieffino nella nuova edizione

Non ci sarà nessun ex gieffino nel Gf Vip 2020, nella quinta edizione del reality show in onda sui canali Mediaset. Cambio di rotta nel cast della prossima edizione condotta da Alfonso Signorini che ha concluso brillantemente al suo esordio da conduttore del reality, poi vinto da Paola Di Benedetto.

Gf Vip 2020, nel cast non ci sarà nessun ex gieffino

Se nell’ultima edizione sono apparsi i volti di coinquilini che avevano già conosciuto le mura della “Casa”, vedi i casi di Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Valeria Marini, quest’anno non ci sarà spazio per nessun ex concorrente delle edizioni passate.

Scelta oculata per riproporre un prodotto nuovo che riserverà altre sorprese e, come rivela Giornalettismo, persone che non hanno mai preso parte a nessun tipo di reality. Ci saranno invece “due figli di” dal cognome molto molto importante e con forte personalità e professioni già avviatissime, ma ulteriori dettagli verranno svelati in seguito.

Intanto, Giornalettismo era stato già in grado di anticipare la partecipazione ufficiale al cast del GF Vip 2020 di Elisabetta Gregoraci, che si prepara alla nuova stagione televisiva proprio partendo dal reality show, non senza fare tappa verso la conduzione dell’edizione 2020 della manifestazione musicale cult dell’estate Battiti Live.