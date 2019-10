Chiesti un anno e nove mesi di reclusione per i genitori di Matteo Renzi

Un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, nell’ambito del processo per le false fatture dell’azienda di famiglia su cui ha indagato la procura del capoluogo toscano. È questa la richiesta avanza questa mattina dal pubblico ministero di Firenze Christine von Borries nei confronti dei genitori Renzi. A marzo i due imputati furono anche costretti agli arresti domiciliari per via delle accuse portate avanti dal procuratore capo Giuseppe Creazzo.

Non solo i genitori Renzi. Tra le richieste portate avanti dal pm Christine von Borries, ci sono anche i due anni e tre mesi di reclusione nei confronti di l’imprenditore Luigi Dagostino, imprenditore coinvolto nello stesso processo per le false fatture (e truffa aggravata).

Le richieste del pm contro i Genitori Renzi per il caso delle fatture false

Tornando al caso dei genitori Renzi, le accuse si basano su due fatture: una da 20mila euro, l’altra da 140mila euro. Le fatture, secondo le ricostruzioni dei vari movimenti economici, furono pagate alla società Party srl (quella più leggera) e alla Eventi 6 srl (quella più alta) nel luglio 2015. Secondo la procura, però, quella da 140 mila euro – destinata a progetti di fattibilità sulle aree ricreative e ristorative presso l’outlet del lusso ‘The Mall’ di Leccio di Reggello (in provincia di Firenze) – sarebbe per consulenze pagate, ma mai realizzate.

La sentenza dovrebbe arrivare in serata

Ed è in questo contesto che si inserisce l’accusa di false fatture in cui sarebbero coinvolti, secondo le accuse, anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. La sentenza dovrebbe arrivare nel corso della giornata di oggi, dopo il dibattimento e le varie arringhe che si susseguiranno nel pomeriggio.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)