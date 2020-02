Ma non è la prima volta che gli scivoloni di Donald Trump si trasformano in sorgenti di "paradossale" simpatia verso la sua figura

Per gli americani è l’appuntamento più importante della stagione sportiva. Atteso da sportivi, pubblicitari e appassionati, il Super Bowl è da sempre un fenomeno capace ci incollare letteralmente una nazione davanti agli schermi televisivi. Non è un mistero quindi che il Presidente degli Stati Uniti si esprima sul tema più popolare del momento. Meno scontato è che faccia una gaffe globale confondendo di fatto una città con uno stato. Eppure è quello che è successo ieri con Donald Trump, quando il presidente ha deciso di twittare sull’esito del match che ha visto trionfare i Kansas City Chiefs dopo ben 50 anni, una vittoria frutto di una bella e insperata rimonta contro i San Francisco 49ers, uno dei team storici dell’NFL. E l’errore non è da poco.

Lmao. Here’s the first tweet he put out before he realized Kansas City is in Missouri, not Kansas. pic.twitter.com/VcniZ3KCad — Leona Lioness #DemCast 🇺🇲 (@LeonaLioness666) February 3, 2020

Come si può dedurre dal tweet sopra, Trump ha scambiato in un Tweet la città di Kansas City con lo stato del Kansas. Un errore grossolano, poi corretto. Kansas City è in realtà la città più grande dello stato del Missouri. Ma l’errore non è certo sfuggito agli utenti twitter.

La gaffe trumpiana è diventata immediatamente fonte di meme e di battute. Qualcuno ricorda anche di come, per Trump non sia certo la prima volta a questo genere di uscite. Quel che è certo è che dopo ogni figuraccia, le “boutade” e le gaffe social di Trump sono pronte e diventare meme, fonte di ironia e ad apportare anche dosi di paradossale simpatia alla sua figura. È la politica al tempo dei social media, bellezza.