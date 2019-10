Di Maio saluta Pompeo e lo chiama «segretario Ross» | VIDEO

In principio fu il «presidente Ping», nel corso della visita di Luigi Di Maio in Cina. Adesso, con l’arrivo del segretario di Stato americano Mike Pompeo alla Farnesina, si mette a referto un’altra gaffe Di Maio. Il ministro degli Esteri, infatti, nella conferenza stampa alla presenza dei giornalisti è scivolato sulle generalità del Segretario di Stato. Prima lo ha introdotto correttamente, al termine del suo intervento, però, Mike Pompeo diventa misteriosamente il «segretario Ross».

Gaffe Di Maio, il video di Repubblica in cui dice «segretario Ross»

Ma da cosa ha origine l’errore del ministro degli Esteri? Come ha fatto a confondere il nome di Pompeo con quello di un ‘Ross’? Non c’è assonanza tra i due cognomi. Eppure, forse, un motivo c’è. Luigi Di Maio, fino ad agosto, è stato ministro dello Sviluppo Economico. Possibile che, nei rapporti con gli Stati Uniti, abbia fatto spesso il nome di Wilbur Ross che fa parte dell’amministrazione di Donald Trump come segretario al Commercio.

Gaffe Di Maio, il precedente del presidente Ping

Da qui lo slittamento di concetto: davanti ai fotografi e ai giornalisti, Luigi Di Maio ha tradito l’emozione di quella che è una delle sue prime uscite ufficiali con il nuovo ruolo. E ha sbagliato nome. Si è riaffacciato, dunque, lo spettro della gaffe con il presidente della Repubblica Popolare Cinese: il 6 novembre 2018 (quasi un anno fa) Luigi Di Maio, in visita in Cina, avrebbe voluto rivolgere un saluto al presidente Xi Jinping. Diventato, nell’occasione, il presidente Ping.

