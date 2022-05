Il contributo di Gabriele Vagnato alla storia di internet e dei social in Italia | RAM – La rete a memoria

Presentiamo la quattordicesima puntata di un nuovo format di Giornalettismo: una serie di conversazioni in vocale con i protagonisti che hanno dato la loro impronta a internet in Italia

A tu per tu con i protagonisti della rete. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La rete a memoria. Nel corso di diverse puntate – disponibili anche sulla pagina Instagram di Giornalettismo -, si proporranno delle conversazioni con i protagonisti della storia di internet in Italia. L’idea è quella di un racconto attraverso una semplice conversazione via app di messaggistica, con gli intervistati che rispondono alle nostre domande con dei messaggi vocali. Un modo per entrare in empatia con chi – di solito – sta sempre oltre lo schermo del nostro pc. Il ciclo di puntate continua con la nostra intervista a Gabriele Vagnato, uno dei primissimi creator comedy su TikTok.

La freschezza comunicativa figlia della sua giovane età, anche se può essere considerato uno dei veterani di TikTok. In Italia e nel mondo. Gabriele Vagnato fa della comicità e dei suoi sketch la firma indelebile sulla storia della rete social nel nostro Paese e sulla sua evoluzione nel corso degli anni. Perché lui, fin da giovanissimo (ancor più giovane dei suoi attuali 21 anni compiuti a febbraio) è riuscito a portare una ventata di novità su quella piattaforma tanto amata dalla Gen Z.

Una comicità dalle mille sfaccettature e dalle mille piattaforme. Perché non è stato solamente uno dei primissimi giovani italiani a fare stand up comedy su TikTok, ma quella sua ironia e quei “meme viventi” che è riuscito a realizzare sono sbarcati con successo anche su altri social, come Instagram e Youtube. Milioni di fan che lo seguono, milioni di persone a cui riesce a strappare, quotidianamente, una risata.

Gabriele Vagnato, il giovane che ha portato la stand–up comedy su TikTok

E anche l’intervista che ha lasciato a Giornalettismo è tutta nel segno dell’ironia. Dalla risposta sul “sentirsi un veterano” per via dell’esperienza di lungo corso sui social, all’analisi di come TikTok sia cambiata nel corso degli anni. Ci ha raccontato di come, all’inizio, quella piattaforma social – figlia di quel che fu “Musically” – aveva delle funzioni limitate. Poi, però, è cresciuta esponenzialmente sia nell’utilizzo da parte degli utenti che delle funzioni messe a loro disposizione. E la sua esperienza è stata continuamente alimentata da quel riscontro positivo dal pubblico che, fin dall’inizio, si è divertito nel seguire i suoi sketch. Successo che lui continua, a sua volta, a far aumentare. Perché, come ammesso ai microfono di GTT, lui si definisce un «eterno insoddisfatto». Un perfezionista che ci strappa un sorriso sui social. Uno dei primissimi a scoprire come anche attraverso TikTok si possa dare vita a filoni figli di un’arte, quella comica, in perenne evoluzione.