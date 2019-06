Un grande spavento questa mattina nell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Il velivolo Alitalia era in fase di rullaggio quando ha frenato bruscamente: colpa di un gabbiano finito dentro al motore. Il volo aveva come destinazione Roma ed è stato quindi cancellato. A bordo c’era anche la nazionale femminile di pallanuoto diretta ad Ostia.

LEGGI ANCHE > Roma risponde al New York Times con i cassonetti anti-gabbiano

Gabbiano dentro al motore dell’aereo, cancellato il volo Genova-Roma

Il curioso incidente di lunedì mattina intorno alle 7.30 fortunatamente non ha provocato nessun ferito o contuso tra i passeggeri a bordo. L’aereo Alitalia in decollo da Genova e diretto a Roma era nella fase di rullaggio precedente al decollo, quando si è scontrato con un gabbiano che è stato risucchiato dentro al motore. Il pilota del velivolo codice Az1396 ha quindi bruscamente frenato, spaventando i passeggeri. A bordo c’era anche la nazionale femminile di pallanuoto diretta ad Ostia, che ha poi preso un altro volo per raggiungere Roma. Il volo è stato quindi cancellato e il personale dello scalo nel capoluogo ligure ha provveduto a far spostare i passeggeri su un altro volo di linea sempre diretto a Roma Fiumicino. Dopo un paio di ore di disagi, tutto è tornato alla normalità.

(Credits immagine di copertina: Pixabay License)