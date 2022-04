Furto account Instagram, i profili hackerati a partire da un DM

A segnalare la vicenda è un attivista e consigliere comunale, Michele Albiani, che ha documentato come si finisce in trappola

Massima attenzione: negli ultimi giorni gli utenti stanno correndo il rischio di un furto account Instagram. A denunciare la questione sfruttando il suo profilo Instagram è Michele Albiani, attivista e consigliere del PD per il Comune di Milano. Con le storie pubblicate nella serata di ieri Albiani ha spiegato cosa è accaduto a un suo amico che, dopo essere cascato nella trappola, si è visto rubare l’account. Il testo del messaggio a cui bisogna prestare la massima attenzione è il seguente: «Ehi, mi dispiace disturbarti, sto cercando di accedere al mio account Instagram sul mio nuovo telefono ma Instagram mi sta bloccando l’accesso al mio account Instagram sul mio telefono e mi chiedono di trovare un utente Instagram che mi aiuti a ottenere il mio Link Instagram, per favore? 🙏».

Si tratta di un testo formalmente scorretto che, però, può facilmente trarre in inganno poiché arriva da un contatto Instagram conosciuto. Contatto che è già caduto in trappola.

LEGGI ANCHE >>> Mite: «Nessun furto dati dopo attacco hacker»

Furto account Instagram, a cosa fare attenzione per evitare di cascarci

Cosa succede se uno clicca sul link? Gli vengono richiesti una serie di dati per rubare l’account di Instagram che, come spiega Albiani raccontando l’esperienza di un amico, verrà sottratto. A quel punto l’account della persona colpita inizierà a pubblicare storie in cui sono presenti tag che rinviano al trading online e, generalmente, a fantomatici guadagni. I testi sono in inglese – altro forte indizio che l’account Instagram in questione è stato hackerato -.

Ricapitolando, quindi, i segnali d’allarme cui bisogna prestare attenzione per questo particolare furto account Instagram – che fondamentalmente non solo impedisce alla vittima di avere accesso al proprio account ma pubblica anche storie e invia DM per indurre altri utenti a cascarci – sono i messaggi pubblicati in inglese sul trading online nelle storie e il DM che abbiamo riportato per intero all’inizio di questo articolo.