Ma com’era la storia della sospensione di Giordano (che invece va in onda fino al 29 novembre e dopo il 10 gennaio)?

Era diventato un caso nazionale, con tanto di polemica sui social network e un piccolo occhiolino da parte di Mario Giordano, che aveva parlato di pausa natalizia prolungata. In realtà, la questione della sospensione temporanea di Fuori dal Coro sembra essere stata ridimensionata. Un annuncio dello stesso giornalista e conduttore del programma di approfondimento politico di Rete4 ha svelato il palinsesto relativo alla trasmissione: «Siccome sono in molti a chiedermelo vi comunico ufficialmente che Fuori dal Coro resterà in onda, oltre a stasera per altre tre puntate, fino al 29 novembre. E che poi riprenderà il 10 gennaio. Grazie ancora tutti. Vi aspetto stasera».

Fuori dal Coro, periodo di sospensione e rientro in onda

Inizialmente, si pensava che la pausa fosse molto più lunga (almeno a partire dal 15 novembre), anche in considerazione del fatto che la trasmissione era andata in onda prima del solito, in questa stagione, per la concomitanza con la campagna elettorale estiva per le urne del 25 settembre. Invece, “guadagna” altre due puntate (fino al 29 novembre, appunto), avvicinandosi di molto al periodo di inizio pausa dello scorso anno (la trasmissione, nel 2021, era stata sospesa a inizio dicembre in previsione della sosta natalizia).

Inoltre, il rientro in studio del 10 gennaio spazza via qualsiasi dubbio sulla ripresa della stessa trasmissione. Insomma: ingiustificate completamente le notizie che erano circolate, qualche settimana fa, sulla sospensione di Fuori dal Coro dovuta a una possibile censura di Mario Giordano e dei suoi contenuti.