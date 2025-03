Frontenders, backenders, sistemisti: la differenza tra le professionalità in un settore estremamente vivace

Nel mondo dell’informatica e dello sviluppo web, è essenziale comprendere i diversi ruoli che collaborano per creare un prodotto funzionante e di alta qualità. Tra questi ruoli, i frontenders, backenders e i sistemisti svolgono funzioni cruciali. Sebbene nel mondo dell’IT la richiesta di lavoro sia molto alta (Giornalettismo ha dedicato a questo ambito la sua rubrica Lead), secondo degli studi recenti, si tratta anche del settore che è stato maggiormente colpito dal fenomeno delle grandi dimissioni. Soprattutto in Italia, gli sviluppatori e i developers hanno sempre più la tentazione di cambiare posto di lavoro o azienda: tra le cause, l’aumento della competitività delle offerte di lavoro stesso e la grande disponibilità di posizioni aperte.

Si tratta sicuramente di elementi interessanti se si considera lo sviluppo dell’ecosistema digitale (in Italia, si stima che il 12% totale – la citazione è di un rapporto OCSE – degli annunci di lavoro sia afferente proprio a questo settore) e che dovrebbe indurre le aziende italiane a consolidare maggiormente le professionalità a loro disposizione. Ma in questa fase storica, tuttavia, potrebbe addirittura non essere sufficiente: difficile resistere anche solo alla varietà che possono garantire ben 2000 nuove posizioni aperte all’anno, in larga parte destinata a professionisti e tecnici IT, a sviluppatori e a ingegneri di software.

Come i frontenders, i backenders e i sistemisti collaborano nello sviluppo web

Il front-end si riferisce all’interfaccia utente e all’esperienza utente. I frontenders sono responsabili della creazione e del design di elementi visivi, come layout, colori e tipografia. Utilizzano linguaggi di programmazione come HTML, CSS e JavaScript per creare pagine web responsive e interattive. Il back-end riguarda l’architettura del sistema, il database e la logica dell’applicazione. I backenders si occupano della programmazione lato server, della gestione dei database e dell’integrazione con altre API. Utilizzano linguaggi di programmazione come PHP, Ruby, Python e Java per sviluppare il lato server dell’applicazione.

I sistemisti, d’altra parte, si occupano dell’infrastruttura IT e del funzionamento dei sistemi informatici. Sono responsabili della configurazione, manutenzione e monitoraggio dei server, delle reti e dei sistemi operativi. I sistemisti possono anche essere coinvolti nella sicurezza informatica, garantendo che i sistemi siano protetti da minacce esterne. La collaborazione tra questi tre ruoli è fondamentale per il successo di un progetto web. Frontenders e backenders lavorano insieme per sviluppare un’interfaccia utente funzionale e un’esperienza utente piacevole, mentre i sistemisti garantiscono che l’infrastruttura IT sia solida e sicura.

Confronto tra le competenze di frontenders, backenders e sistemisti

Sebbene vi sia una certa sovrapposizione tra le competenze richieste per questi tre ruoli, esistono anche differenze significative. I front-enders devono avere una solida conoscenza dei linguaggi di programmazione web come HTML, CSS e JavaScript e delle tecniche di design e usabilità. Deve essere in grado di creare interfacce utente intuitive e responsive.

I back-enders, invece, devono avere una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione lato server, come PHP, Ruby, Python e Java. Devono anche essere esperti nella gestione dei database e nella creazione di API per permettere la comunicazione tra il front-end e il back-end.

I sistemisti devono possedere competenze tecniche in ambito di reti, sistemi operativi e sicurezza informatica. Devono essere in grado di gestire e mantenere l’infrastruttura IT su cui si basa l’applicazione web.

La collaborazione tra frontenders, backenders e sistemisti è cruciale per garantire il successo di un progetto web. Ognuno di questi ruoli porta competenze e conoscenze uniche al tavolo e lavorare insieme permette di sfruttare al meglio queste risorse.

Un progetto web ben realizzato avrà un’interfaccia utente attraente e funzionale, una logica applicativa solida e un’infrastruttura IT sicura e affidabile. Per raggiungere questi obiettivi, è importante che i membri del team siano in grado di comunicare efficacemente e condividere le proprie competenze.

La collaborazione tra i diversi ruoli può anche portare a una maggiore innovazione e soluzioni più creative, poiché le idee e le prospettive di ognuno si combinano per produrre risultati migliori di quanto potrebbero fare individualmente.

Agile e DevOps: l’approccio del team di sviluppo allargato

Nel mondo dell’informatica, l’adozione di metodologie Agile e DevOps ha rivoluzionato il modo in cui i team di sviluppo lavorano insieme. Agile è un approccio flessibile e iterativo allo sviluppo di software, che si concentra sulla collaborazione tra team multidisciplinari e sull’adattamento rapido alle esigenze del cliente. DevOps, d’altra parte, è una filosofia che integra lo sviluppo e le operazioni IT, promuovendo una stretta collaborazione tra i team responsabili della creazione, del testing e del rilascio del software.

Questi approcci hanno portato all’emergere del concetto di “team di sviluppo allargato”, in cui frontenders, backenders e sistemisti lavorano fianco a fianco con altri ruoli chiave, come project manager, analisti QA (Quality Assurance) e specialisti della sicurezza informatica. In questo contesto, la comunicazione e la collaborazione diventano ancora più cruciali, poiché ogni membro del team è coinvolto in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, dalla pianificazione alla manutenzione.

Le metodologie Agile e DevOps hanno dimostrato di aumentare l’efficienza e la qualità dei progetti, riducendo al contempo i tempi di sviluppo e migliorando la soddisfazione del cliente. In questo scenario, la capacità di front-enders, back-enders e sistemisti di collaborare e integrare le proprie competenze è fondamentale per il successo dei progetti informatici moderni.