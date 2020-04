La reunion di Friends annunciata negli scorsi mesi da Warner Bros. ha fatto impazzire i milioni di fan in tutto il mondo. C’era stata preoccupazione per un rinvio visto che tutte le produzioni sono state sospese per coronavirus, ma ora arriva una bellissima notizia. Matt Leblanc, storico protagonista di Friends nei panni di Joey Tribbiani, ha rilasciato un’intervista ospite nello show di Kelly Clarkson confermando che l’episodio speciale è stato già girato ed ultimato:

“Si tratta di noi sei insieme che parliamo dei bei vecchi tempi, abbiamo la band di nuovo insieme ma senza gli strumenti.”

La notizia arriva in modo sorprendente, visto che nelle scorse settimane Courteney Cox interprete di Monica aveva detto di non sapere ancora quando avrebbero girato l’episodio. Probabilmente se le parole di Matt Leblanc sono state veritiere la reunion di Friends è stato l’ultimissimo show girato prima della chiusura degli studios Warner Bros a Los Angeles. L’episodio speciale della durata di un’ora sarà una sorta di documentario speciale e non una puntata inedita, come accaduto ad esempio per Will e Grace e Una Mamma per Amica che hanno offerto delle vere e proprie puntate inedite.

Friends è la sitcom di maggior successo al mondo e per questo motivo Warner Media ha deciso di regalare questo speciale episodio in esclusiva per tutti gli abbonati di HBO Max, che sarà lanciato il prossimo mese di maggio. L’episodio speciale sarà disponibile nell’infinito catalogo insieme a tutte le altre stagioni dello show che negli USA non saranno più visibili su altri servizi di streaming. Non sappiamo ancora dove sarà visibile in Italia la reunion speciale di Friends.