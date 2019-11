Si è spenta la voce di Fred Bongusto

Si è spento all’età di 84 anni il cantante Fred Bongusto. Alfredo Antonio Carlo Buongusto, questo il vero nome del cantautore molisano, era alle prese con una malattia da diverso tempo. I funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre, con inizio alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), piazza del Popolo.

Addio a Fred Bongusto

Nato a Campobasso il 6 aprile del 1935, la sua voce ha accompagnato la musica italiana per diversi decenni. Le sue canzoni divennero note a livelle nazionale e internazionale. E le sue note, perché era un grande compositore, vennero utilizzate in diverse pellicole nostrane, in special modo nella commedia all’italiana.

Fred Bongusto era il cantante dell’Italia degli anni Sessanta, quella che poteva annoverare tra i suoi musici Teddy Reno, Johnny Dorelli e Peppino Di Capri. L’Italia della Topolino amaranto, della Rotonda sul mare (titolo di una sua celebre canzone) e del rapporto con gli emigrati in terra americana (non è un caso che un’altra sua hit fu Spaghetti a Detroit).

La carriera e il blitz dei Nar in casa sua

In passato Fred Bongusto fu al centro anche di un episodio che si inseriva all’interno del clima della tensione politica che stava attraversando l’Italia in quegli anni. I due terroristi dei Nar Cristiano Fioravanti e Alessandro Alibrandi si introdussero in casa sua in sua assenza e malmenarono la moglie di Fred Bongusto e la sua governante. Successivamente portarono via oggetti preziosi, tra cui il disco d’oro del cantante, per un valore di diverse milioni di lire. Un episodio spiacevole, che segnò in qualche modo la vita di Fred Bongusto, ma non ne compromise l’estro creativo e artistico.

Noto anche per il suo impegno politico, Fred Bongusto rivestì anche la carica di esponente del Partito Socialista Italiano nel consiglio comunale di Bari. Erano gli anni Novanta. Nell’ultimo periodo, Fred Bongusto stava lottando con una lunga malattia che lo aveva provato molto nel fisico. Oggi, l’ultimo saluto dei suoi cari.

