Fratelli d’Italia ormai è a soli 7 punti dalla Lega di Salvini

Non mancano le sorprese nell’ultimo sondaggio SWG mostrato dal Tg La7 di Enrico Mentana il 26 ottobre. Infatti, stando all’istituto che si occupa – tra le altre cose – di raccogliere i consensi in Italia e di individuare le tendenze politiche, Fratelli d’Italia è a ormai soli 7 punti dalla Lega di Matteo Salvini, la ‘vetta’ come l’ha chiamata appunto lo stesso conduttore del telegiornale.

LEGGI ANCHE > Salvini chiede di usare anche i farmaci che costano poco per curare il Covid

Fratelli d’Italia terzo partito, poca la distanza dalla Lega

Se la Lega resta il primo partito nel gradimento degli italiani, con il 23,3%, e il Partito Democratico non si schioda da quel 20% se non di pochi decimali (questa volta, sale al 20,4%), è Fratelli d’Italia il partito che cresce maggiormente. Giorgia Meloni ha portato la sua compagine sul podio, al terzo posto con il 16,2%, un punto percentuale meglio del Movimento 5 Stelle che sembra ormai definitivamente essersi attestato al quarto posto.

In questo modo è sempre più vicina l’ipotesi di una doppietta sovranista, che lo stesso Enrico Mentana ha fatto notare ai telespettatori della sua testata. La crescita di Giorgia Meloni si è resa più evidente nell’ultimo periodo, nonostante la piccola battuta d’arresto nel corso delle elezioni regionali. Una gestione evidentemente meno schizofrenica dell’emergenza Coronavirus dal punto di vista dell’opposizione ha fatto salire i consensi di Giorgia Meloni, proprio a discapito della Lega di Matteo Salvini che, adesso, farebbe bene a guardarsi alle spalle se vuole garantirsi ancora la guida di una coalizione di centro-destra.

Fratelli d’Italia, nel centrodestra ormai è una leadership doppia

Una coalizione che, con due leadership così forti, potrebbe anche sorprendentemente avere problemi di convivenza. Segnali d’insofferenza, del resto, non sono mancati all’indomani del risultato non proprio eccellente alle elezioni regionali, dove proprio Fratelli d’Italia ha conquistato una regione (le Marche), mentre la Lega ha perso la sfida suggestiva della Toscana.