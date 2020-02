Francesco Polacchi, editore di Altaforte, è stato condannato per lesioni personali a un esponente Anpi

Francesco Polacchi, editore di Altaforte ed esponente di Casapound, è stato condannato ad un anno di reclusione per lesioni personali a danno di un esponente dell’Anpi. Il processo svoltosi presso il tribunale di Milano lo ha individuato colpevole.

Dovrà scontare un anno di carcere Francesco Polacchi, esponente di Casapound ed editore di Altaforte, per aver aggredito in una colluttazione nel giugno 2017 un esponente dell’Anpi ed un attivista per i diritti dei migranti. L’aggressione avvenne all’interno di Palazzo Marino, dove alcuni militanti di Casapound fecero irruzione per protestare contro il sindaco Giuseppe Sala all’epoca coinvolto nelle indagini su Expo. All’esterno del palazzo avrebbero incontrato una delegazione Anpi, con cui è iniziato uno scontro verbale degenerato poi nell’aggressione fisica. È stato condannato infatti anche Maurizio Zatelli, anche se a 10 mesi di carcere contro i 12 di Polacchi. Entrambi dovranno versare una somma di risarcimento pari ad un totale di 1500 euro, in aggiunta alle spese legali.

