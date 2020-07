Francesco De Gregori deluso da Conte: «Gli ho telefonato, ma non ha risposto»

Se telefonando. Francesco De Gregori ha etichettato come «atteggiamento deludente» la mancata risposta alla sua telefonata da parte di Giuseppe Conte e della sua segreteria. Il cantautore romano ha raccontato a Vanity Fair del suo tentativo di mettersi in contatto con il Presidente del Consiglio che, in occasione della Festa della Liberazione – lo scorso 25 aprile – aveva citato alcuni versi della sua canzone ‘Viva l’Italia’. Ma dall’altra parte della cornetta non è mai arrivata la voce del capo del governo.

LEGGI ANCHE > De Gregori contro Ama per i libri come rifiuti: “I nazisti bruciavano i testi in piazza”

«Viva l’Italia. L’Italia liberata L’Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l’Italia, l’Italia che non ha paura. L’Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l’Italia. L’Italia che resiste», aveva scritto sui social Giuseppe Conte in occasione della Festa della Liberazione. Parole che hanno portato Francesco De Gregori a decidere di telefonare al Presidente del Consiglio per ringraziarlo. Ma niente è andato come previsto.

Francesco De Gregori e la telefonata a Conte, senza risposta

«Decido di telefonare a Conte pur sapendo che aveva e ha i suoi problemi. Non è che volessi intrattenerlo, né pensavo che me lo passassero subito – ha detto Francesco De Gregori -. Credevo però di poter parlare con la sua segreteria, lasciare un messaggio, fargli sapere che lo stavo cercando. Il centralino non mi ha passato la segreteria di Conte e così non ho potuto nemmeno lasciargli un messaggio. Capisco che abbia molto da fare, ma se devo dirle la verità l’ho trovato un atteggiamento abbastanza deludente».

Cosa avrebbe detto al Presidente del Consiglio

Il cantautore romano ha raccontato a Vanity Fair che avrebbe chiesto a Giuseppe Conte una maggiore attenzione per tutti gli operatori del mondo dello spettacolo. Non tanto per quelli noti e che salgono sul palco, ma soprattutto per chi lavora dietro le quinte e si occupa di allestire teatri, stage e tutto quel che fa da contorno al mondo della musica, del teatro e del cinema.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Francesco De Gregori)