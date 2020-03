Francesca Verdini sbarca a Forum: curerà i social della trasmissione

Il centrodestra unito, anche sui canali Mediaset. Oltre al fidanzato di Giorgia Meloni – Andrea Giambruno che lavorava nello staff di Stasera Italia già prima di conoscere la leader di Fratelli d’Italia -, anche la compagna di Matteo Salvini entra a far parte di chi lavora per Rete 4. Come riporta Il Fatto Quotidiano, Francesca Verdini è stata scelta per curare i canali social della famosa trasmissione Forum (in onda ogni giorno su Canale 5 e Rete 4). Non lavorerà con un contratto diretto, ma attraverso una delle aziende controllate dalla Corima Srl, una società che co-produce il noto programma in onda da anni sulle reti del Biscione.

LEGGI ANCHE > Salvini nega che la fidanzata Francesca Verdini gli abbia suggerito il nome del candidato in Toscana

‘La Casa Rossa srl’ è una società che si occupa di produzioni cinematografiche, video e programmi televisivi. Francesca Verdini ne è entrata a far parte da qualche tempo e, adesso, la Corima Srl ha deciso di dare la gestione dei canali social di Forum – trasmissione che co-produce – in carico all’azienda per cui lavora la fidanzata di Matteo Salvini. E, come riportato da Il Fatto Quotidiano, proprio a lei è stato dato l’incarico di gestire la promozione web del programma.

Francesca Verdini nuova social media manager di Forum

Insomma, Francesca Verdini sarà la social media manager di Forum.«A causa dell’emergenza Coronavirus stiamo andando in onda senza pubblico, quindi abbiamo bisogno di spingere di più su internet, per rimanere in contatto con tutti i nostri spettatori», ha detto la conduttrice Barbara Palombelli, che ha conosciuto la 28enne a casa di Roberto D’Agostino. La ricerca di un nuovo vigore attraverso la promozione web e social della trasmissione, passerà per la gestione dei canali del trentennale programma Mediaset da parte della figlia dell’ex senatore Denis Verdini e attuale fidanzata di Matteo Salvini.

L’inizio della collaborazione

«Abbiamo visto tante cose che ha fatto e ci sono piaciute – ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano Stefano Bartolini, di Corima Srl -. È una ragazza molto valida, volevamo provare questa collaborazione». Ora nelle mani di Francesca Verdini ci saranno i canali social di Forum.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)