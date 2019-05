Salvini smentisce la fine della sua relazione con Francesca Verdini

In un clima da campagna elettorale perenne, anche le notizie di gossip vengono rilanciate alla velocità della luce. L’ultima – ripresa da tantissimi quotidiani e siti di informazione – riguardava la fine della relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, la figlia dell’ex senatore. Voci partite da alcune indiscrezioni e rilanciate a da alcuni tweet, ma è stato lo stesso Ministro dell’Interno a spiegare a tutti che la sua relazione sta andando avanti a gonfie vele, smentendo tutte le notizie pubblicate in giornata e il battage mediatico che ne è conseguito.

La smentita è arrivata dai microfoni di ‘Un giorno da Pecora’, la trasmissione radiofonica in onda su Radio1 Rai. Intervenuto telefonicamente per parlare di tutt’altro, vista la scadenza elettorale europea imminente (con il voto di domenica e il silenzio elettorale che sta per iniziare) a Matteo Salvini è stato chiesto di spiegare le dinamiche del suo rapporto lavorativo con Luigi Di Maio. Un assist per mettere a tacere le notizie sulla fine della storia d’amore con Francesca Verdini: «Siamo stati insieme ieri sera e staremo insieme anche stasera. Se voterà per me? Chiedetelo a lei, io con i miei programmi e la voglia di cambiare l’Europa conto di averla convinta».

#ugdp @matteosalvinimi e la sua fidanzata, con cui, sottolinea, è ancora felicemente fidanzato… — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) May 22, 2019

Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sono lasciati

Il tam tam mediatico era stato acutizzato da un tweet partito dal profilo social ‘Il portaborse’ che ieri aveva scritto: «Matteo Salvini ha lasciato Francesca Verdini: avanti un’altra». In molti hanno preso per buona quella informazione, fino a pochi minuti fa, quando attraverso la viva voce del leader della Lega è arrivata la smentita della rottura di quella storia d’amore iniziata lo scorso mese di marzo.

La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra — Il Portaborse (@IL_Portaborse) May 21, 2019

La conferma della sua relazione a Un giorno da Pecora

Come ribadito da Matteo Salvini, dunque, la sua relazione prosegue felicemente e senza intoppi, nonostante quanto diffuso nelle ultime ore dai media. Si attendeva una comunicazione ufficiale da parte di uno dei due componenti della coppia ed è arrivata.

