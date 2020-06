Francesca Tocca e Valentin escono allo scoperto: è amore tra la ballerina e l’allievo

È ufficiale: la ballerina e professionista di ‘Amici’ Francesca Tocca e l’ex allievo del talent di Maria De Filippi, Valentin Dumitru. La coppia è uscita allo scoperto, come rivela Giornalettismo, proprio ieri per le vie del centro di Roma. Francesca Tocca e Valentin si sono conosciuti nel corso della diciannovesima edizione del talent e adesso sembrano molto uniti anche fuori dal contesto televisivo.

Francesca Tocca e Valentin sono usciti allo scoperto

I due ormai inseparabili si sono allontanati solo quando hanno visto i fotografi. Ma troppo tardi. L’amore è stato immortalato. Ed ecco un’altra coppia di questa nuova estate, con nuovi congiunti che hanno trovato l’amore danzando.

Qualche giorno fa, l’ex compagno di Francesca Tocca – l’altro ballerino professionista Raimondo Todaro – aveva svelato al settimanale Oggi la motivazione che c’è stata dietro alla loro separazione: «Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale». Insomma, nessun rimpianto e storia alle spalle.

Nel corso del talent Amici 19, Francesca Tocca e Valentin Dumitru sono sempre stati molto affiatati e aveva fatto molta sensazione il loro passo a due, al termine del quale, tra i ballerini, era scattato anche un bacio a stampo.