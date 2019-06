Lo aveva elogiato in diverse interviste, raccontando che si scambiavano anche qualche messaggino. Ora Francesca Cipriani ha raccontato di aver finalmente incontrato Matteo Salvini e di essere rimasta «scombussolata».

Alla fine Francesca Cipriani è riuscita a incontrare Matteo Salvini, che l’ha «scombussolata»

Ad accogliere l’entusiasta racconto è la trasmissione Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1 e condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nella puntata andata in onda mercoledì 12 giugno, Francesca Cipriani in collegamento telefonico ha raccontato di aver incontrato Matteo Salvini negli studi Mediaset, in occasione di una puntata di Pomeriggio Cinque.

Francesca Cipriani: «L’incontro con Salvini mi ha scombussolata»

«Finalmente l’ho conosciuto» ha dichiarato felice la showgirl Cipriani, aggiungendo che conoscere Salvini «è stato molto bello». Cosa gli avrà detto la star dei reality? «Mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano». Francesca Cipriani gli avrebbe anche detto «”ti stimo molto, sei un vero uomo!”» una frase che avrebbe stuzzicato l’ego del leader leghista che «mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, era molto contento». Cipriani si era espressa più volte lodando Matteo Salvini anche per il suo sex-appeal, e lo ha ribadito anche ai microfoni di Un giorno da Pecora. «Dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento».

«Non mi ha mai guardato il seno, vorrei rivederlo per un caffè»

Lei è rimasta scombussolata, viene da chiedersi se anche il vicepremier abbia ceduto al fascino della showgirl, famosa anche per le sue prosperose curve. «Mi ha guardata dritta negli occhi, non ha mai guardato il décolleté anche se ero stra scollata – ha però risposto prontamente Cipriani alle domande stuzzicanti dei conduttori – mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho». Insomma, dopo i messaggini e la chiacchierata nelle quinte di Barbara D’Urso, finisce qui? lei spera di no: «Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto». Chissà se Matteo accetterà l’invito.

