Frances Haugen è sostenuta finanziariamente dal fondatore di ebay?

Il miliardario Pierre Omidyar è il fondatore di eBay e sembra che stia aiutando la whistleblower Frances Haugen nella sua battaglia contro gli scheletri nell’armadio di Facebook.

L’ex dipendente Frances Haugen di Facebook e il sostegno del fondatori di eBay

L’ex product manager di Facebook Frances Haugen è colei che da qualche settimana ha deciso di raccontare tutto ciò che di poco trasparente l’azienda fa a dispetto della trasparenza e dell’attenzione verso i propri utenti che invece decanta. Secondo quanto segnalato da Politico, sembra che la donna in questa battaglia contro uno dei colossi più grandi al mondo non sia da sola, ma – al contrario – sia sostenuta finanziariamente da uno degli uomini più ricchi al mondo: Pierre Omidyar, fondatore del sito di vendita e aste online eBay creato nell’ormai lontano 3 settembre 1995 proprio da lui. Sembra che la rete di Omidyar sia stata coinvolta solo dopo che Haugen è diventata un personaggio pubblico e, quindi, all’inizio di ottobre.

Una persona vicina a Omidyar, che ha richiesto ai giornali di restare dietro l’anonimato ha detto: «Non voglio che Pierre Omidyar appaia come qualcuno che è stato coinvolto per mesi e da mesi stia segretamente finanziando da dietro le quinte». La realtà dei fatti sembra essere un’altra, cioè che «in passato abbiamo finanziato un sacco di lavoro intorno alla big tech e alla democrazia, quando le rivelazioni di Haugen sono diventate pubbliche, ci siamo avvicinati e abbiamo detto, ‘Come possiamo aiutare?». La persona ha poi aggiunto che «ci saranno investimenti finanziari dalle organizzazioni filantropiche [di Omidyar] su una base continuativa» per sostenere la conversazione intorno alle questioni che Haugen ha reso pubbliche.

È bene si sappia che Omidyar è anche su quella lista di miliardari più ricchi al mondo, nel suo onesto 83esimo posto. E nel suo curriculum ha anni di finanziamenti alla lotta contro le grandi aziende tecnologiche, che lui critica come troppo potenti e distruttive per la democrazia. Per questa ragione, il fondatore di eBay è interessato al caso di Frances Haugen: ha visto in lei la persona giusta su cui investire, il cavallo vincente per la sua battaglia contro il colosso di Zuckerberg.