Il fotomontaggio di Lula con in mano una statua satanista

L’immagine è stata condivisa sul “Twitter italiano” (ovvero quell’ecosistema di profili che raccontano e riportano post dal nostro Paese) da un account che già in passato si è reso protagonista della diffusione di bufale su tutto: dai migranti, alla pandemia, passando per i vaccini e la guerra in Ucraina. E oggi, quello stesso profilo (che continua ad avere, inspiegabilmente, migliaia di follower) ha provato a spargere odio – condite con il pepe delle fake news – mistificando uno dei personaggi in corsa per il ballottaggio delle Presidenziali in Brasile (non si tratta, ovviamente, di Jair Bolsonaro). E lo ha fatto diffondendo una foto (modificata e falsificata) di Luiz Ignacio Lula da Silva con in mano una statua satanista.

Il post mistificatorio, ovviamente, non si è limitato alla condivisione della sola immagine artefatta. Perché chi ha condiviso quell’immagine ha ovviamente deciso di commentare, cercando di dare credito a quella che – in realtà – è una bufala.

Ovviamente non faremo il nome di questo account, ma la domanda nasce spontanea: vista la mole spropositata di bufale che condivide ogni giorno (su tanti, praticamente tutti, i temi), per quale motivo Twitter non bloccadefinitivamente quel profilo e impedisce la nascita di altri con il suo stesso nome (e la stessa foto)?.

Foto Lula statua satanista, la bufala diffusa sui social

Fatta questa doverosa promessa, andiamo a spiegare perché la storia della foto Lula statua satanista è una bufala. La risposta arriva direttamente dal contenuto originale, pubblicato proprio dall’ex Presidente Brasiliano (e, secondo i sondaggi, grande favorito al secondo turno in programma domenica 30 ottobre) il 7 ottobre del 2021.

Boa noite do Lula com seu mais novo Lulinha (na sarrada)! #equipeLula 📷 @ricardostuckert pic.twitter.com/GJmGKAJr21 — Lula 13 (@LulaOficial) October 7, 2021

Un anno fa esatto, nella sua abitazione (e non all’interno della “Chiesa satanica di São Paulo”), Lula posava con tenendo tra le mani una statuetta. Un manufatto che lo ritraeva con, alle sue spalle (in basso), la bandiera verdeoro del Brasile e quella del suo partito (PT, Partido dos Trabalhadores). Eppure, nonostante sia palese la modifica e l’alterazione, questi profili social continuano a spargere fango e veleno su tutto. Bloccando chiunque (compresi noi di Giornalettismo che già in passato avevamo avuto a che fare con le sue bufale) gli faccia notare le fake news che propaga al suo pubblico.