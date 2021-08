Forse è il caso di smetterla di pubblicare la foto della vecchia esplosione a Kabul?

Una foto del 2015 e che riguarda un episodio che si è verificato il 10 agosto di quell’anno è stata ripetutamente condivisa dagli organi di stampa italiani come afferente alle esplosioni che ci sono state ieri, 26 agosto 2021, all’aeroporto di Kabul, il cui bilancio di vittime e feriti è ancora in aggiornamento. Nella giornata di ieri, diversi media italiani – ma anche internazionali – hanno provveduto alla pubblicazione di questa foto in cui si vede un’alta colonna di fumo alzarsi in lontananza. Tuttavia, questa immagine non ha nulla a che vedere con le esplosioni (almeno una delle quali provocata da un attentato suicida) che si sono verificate ieri a Kabul.

Foto fake Kabul, l’ultimo in ordine di tempo è Tgcom24

L’ultima testata italiana in ordine di tempo a pubblicare la falsa immagine arrivata da Kabul è stata Tgcom24.

Per quanto riguarda l’episodio a cui l’immagine è collegata, occorre andare indietro di almeno 6 anni. Si è trattato, in quella circostanza, di un attacco talebano (mentre in questo caso la matrice è quella dell’Isis-K), nel corso del quale persero la vita almeno 5 persone. Anche in quella circostanza, l’obiettivo era uno dei gate di ingresso dell’aeroporto di Kabul. La prossimità spaziale, probabilmente, ha tirato un brutto scherzo.

Sorprende, però, che – a distanza di 24 ore, ormai, dall’attentato – continuino a circolare ancora queste immagini come riferite all’ultimo tragico evento che ha funestato l’Afghanistan.