La pochezza di chi usa una foto fake spacciandola per la piccola Diana per fare un post strappalacrime e racimolare like

Ecco il volto di Diana. Ma si può mai pensare di intitolare in questo modo un post? Di farlo partire? Di sottoporlo all’attenzione di una opinione pubblica vorace che ha bisogno di nutrirsi di immagini, di video, di testimonianze visuali? No, non c’è nessun volto di Diana, non ci sono sue fotografie, non ci sono tracce visibili sul web della piccola bambina di 18 mesi che è stata lasciata da sola in un appartamento di Milano per quasi sei giorni. Con il triste epilogo che, in questi giorni, abbiamo appreso con sgomento. I giornali – in verità, su questo, si è mantenuta una certa riservatezza – hanno evitato di diffondere immagini di Diana Pifferi (mentre, invece, sono stati particolarmente generosi di dettagli sulla vita privata della madre, ma questa è un’altra storia). Su Facebook, allora, c’è stato chi ha diffuso un’immagine random di una minore e l’ha presentata proprio come la piccola Diana, condividendo un post strappalacrime che – in poco tempo – ha racimolato diverse centinaia di like.

Foto fake Diana Pifferi su Facebook: il post senza scrupoli

Chissà cosa ha patito. Avrà pianto? Nessuno ha sentito? Eppure per sei giorni, con questo caldo ,senza cibo , avrebbe urlato.

Tanti , troppe sono le domande , gli interrogativi su questa vicenda crudele. Diana era una bimba non voluta, addirittura la donna che l’ha messa al mondo, sostiene di non essersi accorta di essere incinta. Certo che definirla pazza è un’offesa per pazzi. Diana nei fine settimana rimaneva da sola, spesso, mi sa che la sedava. Questa volta ha esagerato con le benzodiazepine, Diana è morta poco dopo. Tra pannolini sporchi, insetti , un biberon di latte. È morta da sola. Tante donne avrebbero voluto essere madri. Tante donne si staranno chiedendo, perché ? Un perché non c’è , e non ci sarà mai. Diana 16 mesi , è nata nel posto sbagliato, uccisa da una madre senza scrupoli. Ora è con gli angeli , i quali di sicuro si prenderanno cura di lei. Ciao piccolina.