L’esponente di Forza Nuova che vorrebbe “sfondare i giornalisti di Repubblica, perché sono più succulenti”

L'odio contro i cronisti emerge dalla nuova inchiesta di Fanpage sulla scalata del movimento di estrema destra all'interno di No Vax e No Green Pass

L’ultima inchiesta realizzata dal team “Backstage” di Fanpage ha rivelato i lati oscuri (anzi, neri) della manifestazione contro il Green Pass avvenuta a Roma lo scorso 9 ottobre. In “Forza NuoVax” viene mostrata la scalata del movimento neofascista di estrema destra che, nel giro di meno di un anno, è riuscita a infiltrarsi – sfruttando il malcontento di una minoranza della popolazione – prendendo in mano e facendo sue le “battaglie” contro i vaccini e la certificazione verde. E dalla video-inchiesta emerge un fil rouge già noto: l’odio verso i giornalisti e le strategie per spingere i manifestanti ad attaccare i cronisti.

Minuto 6 e 22”. Davanti alla telecamera nascosta compare una persona, esponente di Forza Nuova, che inizia a parlare dei giornalisti. Il suo pensiero è alquanto violento e, in particolare, il suo “sfogo” è rivolto ai cronisti di una testata ben definita: «Andiamo via da ‘sti giornalisti, sono di Fanpage e di Repubblica. Se li tocchi questi ti denunciano subito». E non solo: «Mi piacerebbe acchiapparne uno di Repubblica. Quelli di Repubblica sono più succulenti. Se ne prendo uno lo sfondo». Il tutto è condito da diversi cori che hanno accompagnato la manifestazione di Roma: “Giornalista terrorista, giornalista terrorista”.

Forza NuoVax, l’odio dei fascisti contro i giornalisti nell’inchiesta Fanpage

L’inchiesta “Forza NuoVax” prosegue ricordando i trascorsi “poco pacifici” tra il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e la stampa. In particolare si fa riferimento all’aggressione da parte di due militanti del movimento neofascista nei confronti di due giornalisti de L’Espresso (stesso gruppo editoriale de La Repubblica). Era il 7 gennaio del 2019, quando il leader romano del movimento di estrema destra (Giuliano Castellino) e un altro esponente di Forza Nuova, in occasione della cerimonia in ricordo di Acca Larentia, colpirono l’inviato un cronista e il fotoreporter.

(foto e video: da Fanpage)