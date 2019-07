Berlusconi dice di aver parlato con in russi e rassicura sull’estraneità di Salvini e della Lega

Il suo amore per la Russia è noto a tutti, così come il suo rapporto esclusivo con il presidente Vladimir Putin. Dall’alto della sua esperienza e per via delle sue conoscenze, Silvio Berlusconi si è detto sicuro dell’innocenza della Lega e di Matteo Salvini sulla questione dei presunti fondi russi per finanziare il Carroccio, notizia diffusa da un’inchiesta de L’Espresso (prima) e con un’intercettazione ambientale di BuzzFeed (poi).

«I fondi russi non esistono. Sono certo che la Lega non ha avuto alcun finanziamento da parte della Russia. Non vedo poi quali vantaggi avrebbe la Russia a fare dei finanziamenti, avrebbe solo svantaggi – ha detto Silvio Berlusconi da Lugano per alla conferenza stampa di presentazione della partnership tra Monza e Philipp Plein -. Ne ho anche parlato con i russi, ne ho parlato con Putin». Il leader di Forza Italia – da poco europarlamentare – smentisce, quindi, l’esistenza di questi presunti finanziamenti, dopo esser stato rassicurato anche dal presidente russo in persona.

Le rassicurazioni di Berlusconi sui presunti fondi russi alla Lega

A chi gli fa notare l’esistenza confermata di alcuni file audio relativi alle intercettazioni ambientali all’Hotel Metropol di Mosca, Berlusconi replica così: «Si vede che ci sono persone che parlano con i russi per inserirsi nel commercio del gas e del petrolio. Alla fine non credo ci sia stato nulla di concreto». Leggendo tra le righe, dunque, il presidente di Forza Italia lancia l’accusa di un millantato credito nei confronti dei protagonisti (acclarati o meno) di questa oscura vicenda sui fondi russi per finanziare la Lega.

Salvini dica tre o quattro frasi

Il presidente del Monza Calcio ha poi detto che Gianluca Savoini gli sembra «una persona seria» e, anche se non lo conosce, sa che ha lavorato per diversi anni all’interno della Lega. E proprio al Carroccio e al suo leader Salvini manda un consiglio: «Forse, a questo punto, potrebbe alzarsi e dire quattro, tre, due frasi, che sarebbero assolutamente esplicite e negative su quello di cui la Lega è accusata».

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)