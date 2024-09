Come sta andando il filone dei content creator dedicato al training?

C’era un tempo in cui Jill Cooper era la regina incontrastata. Bastava collegarsi sui canali Mediaset (in un determinato orario della mattinata) per vedere gli allenamenti di colei la quale può essere sicuramente annoverata come la prima vera fit influencer della storia dei media. Esercizi e suggerimenti che hanno fatto la storia della televisione e che hanno rappresentato un punto di partenza per la nuova generazione rappresentata da moltissimi content creator che sui social si occupano di fitness e wellness a 360 gradi. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo assistito a un cambio di rotta per questo fenomeno, con personalità social che si sono sempre più specializzate in diverse discipline. E non solo.

Sì, la “palestra” è spesso al centro di tutto. Nella primavera del 2020, infatti, abbiamo assistito visto la nascita e la crescita delle pagine di molti content creator che mostravano agli utenti – che non potevano uscire di casa a causa del lockdown e delle restrizioni alla mobilità – che fornivano suggerimenti mostrando numerosi esercizi da eseguire tra le mura domestiche senza bisogno di avere con sé attrezzi. Bastavano le bottiglie d’acqua, infatti, per allenare e tonificate bicipiti e tricipiti. Bastava una sedia per potenziare gli addominali.

Fit influencer, come sta andando il filone sui social

Suggerimenti che hanno dato nuova vita al fenomeno dei cosiddetti fit influencer che, ancora oggi, rappresentano una categoria tra le più seguite (insieme ai travel blogger, food blogger e beauty blogger) all’interno dell’ecosistema social. Instagram e TikTok, in particolare, hanno determinato questa crescita costante che ha vissuto un “momento di gloria” nel primo anno di pandemia. Poi cosa è successo? In molti sono ancora sulla cresta dell’onda, anche grazie alla diversificazione e agli approfondimenti dedicati a singole discipline o classi di esercizi.

C’è chi ha abbinato il fitness all’alimentazione e chi, invece, si è concentrato su attività e nicchie ben specifiche. Ancora oggi, tra i content creator più seguiti sui social network, troviamo chi si è specializzato nella spiegazione e negli esercizi di Yoga, nel pilates e in altre attività molto in voga negli ultimi anni. Ma non c’è solamente l’attività fisica a corpo libero. Con la riapertura delle palestre, moltissimi di loro hanno proseguito nella loro attività social e questo ha portato anche a un filone commerciale fatto di sponsorizzazioni e collaborazioni con quei brand che hanno deciso di investire su queste personalità social. Dunque, si è rafforzata la community che si era creata durante la pandemia.