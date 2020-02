Sanremo 2020, Fiorello apre vestito da Don Matteo e lancia frecciate a Renzi e Salvini

Fiorello era il più atteso del Festival di Sanremo 2020 e non si è fatto attendere. Come anticipato dalla scaletta ha regalato subito una grande apertura presentandosi vestito da prete scatenando l’ilarità del pubblico e scherzando senza peli sulla lingua: “Scambiatevi un segno di pace. L’Australia ha preso fuoco, il virus, Sanremo una disgrazia dietro l’altra. Mi sono vestito da prete non per essere blasfemo, chiedo al santo padre di non disdire il canone Rai. Questo è davvero un festival a rischio 15%, c’è poi un direttore di Rai 1 nuovo di zecca”.

LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, Fiorello apre vestito da Don Matteo: la gara parte con le nuove proposte

Poi arriva il primo attacco politico diretto a Matteo Renzi e, soprattutto, Matteo Salvini: “Questo è l’abito originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia e solo questo fa il 35% con me arriviamo al 40”. Poi torna sulle polemiche che hanno travolto l’amico direttore artistico: “Prima di iniziare mamma mi ha chiamato e mi ha detto di stare attento a quello che dico perché sennò finisco come Amadeus. Lui si è messo contro donne, uomini, destra e sinistra. Il centro non esiste e se l’è presa con Amadeus. Anche la Bellucci, salmo sono fuggiti peggio degli elettori dei 5 stelle. Qualcuno doveva andare in soccorso di amadeus, le sardine sono occupate. Io sarò la fianco di amadeus, gli darò qualche consiglio e sarò il suo Rocco Casalino. Se la roba dei vestiti funziona domani mi vesto da Maria De Filippi. Ora presento il mio amico di una vita, Amadeus”.

Fiorello apre Sanremo 2020 vestito da Don Matteo

Poi i due si divertono a scherzare sul palco, prima che Fiorello lasci il palco ad Amadeus per lanciare la sfida delle nuove proposte dicendo “Bisogna stare attento perché a Sanremo entri prete ed esci Papeete”. Matteo Renzi già prepara i tweet, ma il pubblico apprezza all’Ariston e in sala stampa.

(foto di copertina: da Festival di Sanremo, Rai1)