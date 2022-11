I creator Onlyfans che hanno trovato il modo di pubblicare nudi su TikTok sfruttando un filtro

Su Tiktok – secondo le regole della piattaforma – sono vietati «nudità, pornografia o contenuti sessualmente espliciti» così come «le rappresentazioni, compresi i contenuti creati o manipolati digitalmente, di nudità o attività sessuali». Regole parecchio restrittive, quelle della policy nudo TikTok, che però sono state aggirate da una serie di creator Onlyfans che hanno scoperto un filtro TikTok per nudi. Come riporta NBC News, una serie di creator ha tratto parecchi vantaggi in termini di nuovi iscritti su Onlyfans a partire da contenuti pubblicati tramite il filtro AI art su Tiktok. Le immagini generate in questo modo sono ben mascherate e, pur essendo di nudi che in teoria sarebbero severamente vietati e regolamentati su TikTok, riescono ad aggirare bene il sistema.

Come funziona il filtro TikTok per nudi

Il filtro artistico di intelligenza artificiale in questione è stato creato da TikTok e ha cominciato ad andare in tendenza nel mese di settembre. Tramite questo, è possibile generare paesaggi a partire da una fotografia caricata dall’utente. Se inizialmente questo filtro è stato utilizzato maggiormente per generare immagini blocco schermo del telefono, verso fine ottobre alcuni creator hanno iniziato a inserire foto esplicite nel sistema generando contenuti di questo tipo a partire da esse.

A partire da alcuni utenti, che hanno commentato che avrebbero preferito ricevere un dipinto generato tramite intelligenza artificiale al posto di un nudo reale, alcuni creator hanno iniziato a sfruttare la tendenza. Così facendo, molti di loro hanno potuto promuover i loro contenuti di nudo e la loro attività sfruttando i grandi numeri che aderire a una tendenza TikTok può fornire.

Amethyst Rose (creator che si chiama walmartladygaga su TikTok) afferma di aver aderito dopo aver sentito dire che «TikTok è un buon modo per promuovere» un account Onlyfans, affermando di aver guadagnato – dal video generato tramite questo filtro, che ha collezionato 124 mila visualizzazioni – 60 iscritti su Onlyfans e 600 follower su Twitter: «Mi ha sicuramente aiutato a superare alcuni numeri su cui ero bloccata da tempo, è stata una bella spinta».

Si tratta, di fatti, della «prima tendenza a cui i lavoratori del sesso hanno potuto partecipare senza doversi preoccupare che il loro TikTok venga eliminato perché è molto artistico – ha proseguito Rose -. Penso che, poiché non c’è pelle in vista, sarebbe difficile andare contro le linee guida, e credo che sia per questo che è così popolare».

TikTok, per ora, non ha detto nulla in merito al fenomeno.