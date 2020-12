Che problemi hanno quelli che scrivono al figlio di Heather Parisi «cerca le foto del loro flirt»?

Capitolo (ennesimo) su quanto la rete sia diventata un postaccio. Raccontiamo una vicenda paradossale, resa nota dalla stessa protagonista (adulta) della storia. Il bersaglio è Heather Parisi. E non è una novità, visto che la sua attività sui social network è sempre stata al centro di una serie di diatribe e di scontri più o meno violenti. Ma la cosa peggiore, questa volta, è stata il mezzo impiegato per colpire quel bersaglio: il figlio Heather Parisi.

Figlio Heather Parisi e il brutto messaggio ricevuto da chi, evidentemente, non sopporta la madre

Dylan Maria ha solo 10 anni. Tuttavia, il suo profilo Instagram è già molto attivo: si tratta di una pagina gestita dalla madre che pubblica scene di vita quotidiana dei piccoli di casa Parisi. Qualche utente di Instagram – evidentemente bloccato da Heather Parisi – ha pensato di scrivere al figlio per lanciare un messaggio che potesse colpire la madre. E il messaggio in questione è stato un ricordo del flirt della ballerina e showgirl con il defunto Diego Armando Maradona.

Il messaggio è stato successivamente pubblicato sul suo profilo Instagram dalla stessa Heather Parisi che ha stigmatizzato l’accaduto. Nel messaggio indirizzato al figlio di 10 anni c’era scritto: «Sarà triste la tua mamma: è morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona. Dille che è inutile bloccare le persone quando dicono la verità. Baci. Se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt. Peccato che lui fosse sposato però…».

Il commento di Heather Parisi

Parole incommentabili se pensiamo che sono state lette, in un pomeriggio qualsiasi, da un ragazzino nemmeno adolescente. Una sorpresa di certo non gradita, che la presenza di un bambino di 10 anni sui social network ha però reso lo stesso possibile. Heather Parisi ha commentato con un lungo post l’accaduto, dopo aver spiegato che il piccolo è andato da lei a chiederle come si fa a capire quando una persona dice la verità: «Ciascuno di noi dovrebbe ricordare che, quando interagisce con un bambino, è come se scrivesse su un pezzo di carta – ha scritto Heather Parisi -. C’è chi arricchisce quel “pezzo di carta” con sentimenti positivi e di amore e chi lo imbratta con la peggior perfidia».