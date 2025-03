La guida definitiva alla produzione di cavi in fibra ottica

Oltre 2 miliardi nel 2023, per la realizzazione di 88mila chilometri di fibra ottica in oltre 6mila Comuni. Al momento, la rete si è fermata a 60mila e verrà ultimata nel corso del 2024. Sono questi i dati di Open Fiber rispetto ai cavi di fibra ottica e alla tenuta della rete in Italia: l’amministratore delegato dell’azienda li ha snocciolati a inizio marzo nell’ambito di un evento corporate promosso in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una sfida infrastrutturale molto importante per il nostro Paese e, non a caso, da qui passa una fetta importante per la digitalizzazione.

Come funziona la produzione di cavi in fibra ottica

La produzione di cavi in fibra ottica è un processo complesso che richiede competenze tecniche specializzate. In genere, il processo di produzione può essere suddiviso in due fasi principali: la produzione del singolo filamento di fibra e l’assemblaggio del cavo finale. La produzione del singolo filamento di fibra avviene in uno stabilimento dove è presente una torre di disegno. In questo stabilimento, la fibra di vetro viene estrusa e rivestita con materiali protettivi. Successivamente, le bobine di fibra vengono inviate ad altri stabilimenti dove vengono assemblate per formare il cavo finale. L’assemblaggio del cavo finale è un processo altrettanto complesso. Dopo aver prodotto i singoli filamenti di fibra, questi vengono selezionati in base alle loro caratteristiche di trasmissione e tensione. Successivamente, i filamenti vengono assemblati insieme e inseriti in un tubo protettivo. Infine, il cavo viene rivestito con uno strato esterno per proteggerlo dagli agenti atmosferici e dai danni meccanici. Il processo di produzione dei cavi in fibra ottica può variare a seconda del produttore e delle specifiche tecniche richieste. Tuttavia, la maggior parte dei produttori segue un processo simile a quello descritto qui sopra.

Applicazioni dei cavi in fibra ottica

I cavi in fibra ottica trovano applicazione in molte aree, dalle telecomunicazioni all’industria petrolifera, dal settore ferroviario a quello militare, fino al settore marittimo. In particolare, le telecomunicazioni sono uno dei principali settori in cui i cavi in fibra ottica sono utilizzati. I cavi in fibra ottica sono preferiti rispetto ai cavi in rame per la velocità e per la possibilità di coprire distanze più lunghe. Questo li rende ideali per la trasmissione di dati ad alta velocità su lunghe distanze, come ad esempio nelle reti di telecomunicazione. I cavi in fibra ottica sono meno suscettibili alla corrosione rispetto ai cavi in rame, il che li rende ideali per l’uso in ambienti marini aggressivi. Altri settori in cui i cavi in fibra ottica trovano applicazione includono il settore ferroviario, dove sono utilizzati per la comunicazione tra i sistemi di controllo ferroviario, e il settore militare, dove vengono utilizzati per la comunicazione a lunga distanza e la trasmissione di dati ad alta velocità.

In Italia, Prysmian è l’unico produttore di fibra ottica e produce una vasta gamma di materiali per le telecomunicazioni, l’energia e l’industria. Tratos Cavi SpA è un altro produttore italiano di cavi in fibra ottica, che produce cavi per la compagnia italiana di telecomunicazioni TELECOM ITALIA. Inoltre, ci sono anche molti produttori di cavi in fibra ottica in Asia, tra cui Furukawa Electric, Sumitomo Electric Industries e Fujikura Ltd. Questi produttori giapponesi producono una vasta gamma di cavi in fibra ottica per molte applicazioni diverse, tra cui le telecomunicazioni, l’energia, il settore marittimo e l’industria. In Europa, ci sono anche produttori di cavi in fibra ottica come Nexans, che produce una vasta gamma di cavi in fibra ottica per le telecomunicazioni e l’industria. Altri produttori europei includono Acome, Draka e Corning.In sintesi, ci sono molti produttori di cavi in fibra ottica in tutto il mondo, che producono una vasta gamma di cavi per molte applicazioni diverse.

I cavi in fibra ottica offrono molti vantaggi rispetto ad altre tecnologie di trasmissione dei dati. Innanzitutto, i cavi in fibra ottica hanno una capacità di trasmissione dati molto elevata, in grado di raggiungere velocità di trasmissione fino a diversi terabit al secondo. I cavi in fibra ottica sono molto resistenti alle interferenze elettromagnetiche, che possono causare problemi di trasmissione sui cavi in rame o su altri tipi di cavi. Questo li rende ideali per le applicazioni in ambienti industriali o in aree con forti interferenze elettromagnetiche. Infine, i cavi in fibra ottica sono molto sottili e leggeri, il che li rende facili da installare e da gestire.

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi nell’uso dei cavi in fibra ottica. In primo luogo, i cavi di questo materiale sono generalmente più costosi dei cavi in rame o di altri tipi di cavi. Inoltre, i cavi in fibra ottica – come detto in apertura di articolo – richiedono strumenti specializzati e personale altamente qualificato per l’installazione e la manutenzione, il che può aumentare ulteriormente i costi. L’altro rischio è la fragilità: possono essere danneggiati facilmente da piegature eccessive o da forti urti, con la conseguenza di dover prevedere costi aggiuntivi per la riparazione o la sostituzione dei cavi danneggiati. Infine, i cavi in fibra ottica possono essere soggetti a perdite di segnale a causa di fenomeni come l’attenuazione e la dispersione, il che può influire sulla qualità del segnale trasmesso.

Dove passa la fibra ottica in casa?

Quando la fibra ottica viene installata in una casa, di solito viene portata all’interno dell’edificio attraverso una piccola scatola chiamata Optical Network Terminal (ONT). Questa scatola viene solitamente posizionata all’esterno della casa o in un armadio tecnico all’interno dell’edificio. Dalla scatola ONT, la fibra ottica viene quindi fatta passare attraverso una serie di tubi o canali, come ad esempio i condotti dell’aria condizionata o i canali dell’acqua. Questi tubi o canali consentono alla fibra ottica di raggiungere le stanze dell’edificio dove sono presenti i dispositivi che necessitano della connessione in fibra ottica, come il modem o il router.

In sintesi, i cavi in fibra ottica sono una tecnologia di trasmissione dati altamente avanzata che offre molti vantaggi rispetto ad altre tecnologie. Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare, tra cui i costi elevati, la fragilità e la possibile perdita di segnale. Nonostante gli svantaggi, i cavi in fibra ottica sono utilizzati in molte applicazioni diverse e sono un’importante tecnologia per le telecomunicazioni, l’industria, la sorveglianza e la sicurezza. Con il continuo sviluppo della tecnologia, è probabile che i vantaggi dei cavi in fibra ottica supereranno sempre di più gli svantaggi, rendendo questa tecnologia sostenibile.