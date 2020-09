La nota di Ama Cimiteri sul caso Marta Loi: «Sepoltura del feto sotto input dell’ospedale»

Molti di quelli che hanno letto la denuncia social di Marta Loi ne sono rimasti scossi. La donna ha deciso – qualche mese fa – di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza apprendendo dopo tempo, ritirando il referto istologico, che il feto era stato sepolto senza il suo consenso né per la sepoltura né per le esequie. A questo si è aggiunta la consapevolezza che nel cimitero c’era una croce con il suo nome inciso sopra. A procedere è stata Ama – Cimiteri Capitolini (che si occupa dei campi santi nella capitale) e, dopo che la questione è andata virale, la municipalizzata ha fatto uscire una nota per chiarire la propria posizione nel caso del feto sepolto.

LEGGI ANCHE >>> Il caso Marta Loi: se decidono di mettere il tuo nome sulla tomba di un feto