La Lega festeggia esponendo l’uovo di Pasqua del Milan e Alberto da Giussano

Dalla finestra di via Bellerio sono comparsi i primi simboli dei festeggiamenti Lega per il risultato delle elezioni europee. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che insieme al ministro dell’Interno e al suo spin doctor Luca Morisi stanno guardando exit poll e proiezioni in diretta televisiva, ha esposto due simboli: da una parte l’uovo di Pasqua del Milan, dall’altra una statua di Alberto da Giussano, primo simbolo della Lega Nord. Nel suo ufficio al primo piano della sede di via Bellerio, Salvini sta festeggiando il risultato della Lega con i suoi vice Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, oltre a Claudio Borghi e i suoi più stretti collaboratori Luca Morisi e Andrea Paganella.

Mentre sui social si mantiene la calma, con le dichiarazioni di Matteo Salvini che arriveranno solamente dopo che i dati saranno ancora più certi, durante la diretta di La7 – in onda con la famosa Maratona Mentana – la telecamera che puntava sulla finestra di via Bellerio ha immortalato il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti mentre espone quei due simboli che mostrano due passioni del leader del Carroccio. La statuetta del guerriero Alberto da Giussano, è l’unico simbolo della vecchia Lega mantenuta da Matteo Salvini. Insieme alla statua, esposto a favore di telecamera anche un uovo di Pasqua del Milan.

I Festeggiamenti Lega per il risultato alle Europee

E non solo. Nella foto scattata e pubblicata dal ministro dell’Interno su Facebook si notano altri dettagli, prima dell’inizio dei festeggiamenti Lega.

Gesù tra il Tapiro d’Oro e Donald Trump

L’immagine usata per ringraziare gli italiani per aver reso la Lega primo partito d’Italia, mostra anche alcuni dettagli nella libreria dell’ufficio di via Bellerio.

Ecco che fine ha fatto l’immagine di #Gesù: tra un #tapiro e un cappello #maga “Make America Great Again”. Nel deposito dei simboli utili selezionati a festeggiare il proprio successo. #ElezioniEuropee2019 pic.twitter.com/vobWlyXZcF — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) May 26, 2019

L’occhio cade sull’effige di Gesù al centro dello scaffale, con al fianco il Tapiro d’Oro consegnatogli dagli invitati di Striscia la Notizia. In alto, invece, il cappellino di Donald Trump con la scritta ‘Make America Great Again’.

(foto di copertina: da diretta La7)