Montecitorio chiude per ferie: deputati in vacanza per 38 giorni

I deputati saranno in vacanza per ben 38 giorni, sfiorando il record di 40 del 2017

Le ferie sono un diritto sacrosanto per tutti i lavoratori al termine di quattro lunghe stagioni di fatiche. Ed è così anche per i parlamentari della Repubblica. Fa sorridere, però, il fatto che tutti quelli che sono entrati a Palazzo Madama e Montecitorio per cancellare i privilegi della Casta usufruiranno, questa estate, di ben 38 giorni di vacanza. In particolare i deputati (i senatori, invece, dovranno attendere sei giorni in più) il rompete le righe è scattato dopo la seduta di ieri (giovedì 1 agosto), con un arrivederci al 9 settembre. Ben 38 giorni di ferie parlamentari, sfiorando il record dei 40 del 2017.

A riportare i paragoni tra le legislazioni passate e quella attuale è Il Tempo, che spiega come le ferie parlamentari abbiano ripreso il trend in salita. Quelle di quest’anno, però, non rappresentano un record: era, infatti, il 2017 quando deputati e senatori ebbero ben 40 giorni di vacanze estive. Partirono per il mare (o per la montagna, de gustibus) il 3 agosto e tornarono tra gli scranni di Palazzo Madama e Montecitorio solamente il 12 settembre. Come al solito (e anche quest’anno la storia si ripete) i membri delle varie Commissioni rientreranno a lavoro qualche giorno prima.

Ferie parlamentari, 38 giorni per i deputati

Quest’anno, invece, le ferie parlamentari dureranno due giorni in meno rispetto al record storico. Almeno per i deputati. 38 giorni che sono molto distanti da quel minimo storico toccato nel 2013 quando i lavori a Palazzo Madama e Montecitorio vennero interrotti per le vacanze il 10 agosto, per ripresentarsi tra gli scranni delle due Aule il 6 settembre per un totale di 27 dì.

I senatori sono più ‘sfortunati’

Discorso leggermente diverso per i senatori. A Palazzo Madama ci sarà, infatti, una settimana di tour de force per le discussioni e i voti del decreto sicurezza bis, un tema assai caldo in questi altrettanto bollenti (a livelli climatico e non solo) giorni e estivi. Per loro le ferie parlamentari dureranno ‘solamente’ 32 giorni. Un’eternità, comunque, rispetto ai cittadini ‘normali’. Ma dicono che la Casta sia stata abolita.

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)