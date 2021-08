Il titolo del Fatto Quotidiano sui talebani che «fanno i democristiani»

Che non si tocchi mai la Democrazia Cristiana! Sono passate solo poche ore dall’uscita in edicola del Fatto Quotidiano del 18 agosto e già su Twitter è un fiorire di critiche sulla scelta fatta dal giornale di Marco Travaglio per commentare la conferenza stampa che, nel pomeriggio di ieri, si è svolta a Kabul. I talebani, infatti, hanno convocato la stampa per rendere noto il proprio manifesto programmatico relativo al futuro prossimo dell’Afghanistan. Il Fatto Quotidiano ha sintetizzato l’accaduto con il titolo: I talebani fanno i democristiani, un titolo che si esplicita ancora di più nell’occhiello dedicato, in cui si fa esplicito riferimento alla prima conferenza stampa «da moderati».

LEGGI ANCHE > Il portavoce ufficiale dei talebani ha un account Twitter (e un altro portavoce chiama in diretta la BBC)

Fatto Quotidiano su democristiani, le critiche dei social

In realtà, la tendenza satirica nell’accostamento talebani/democristiani era presente su Twitter sin dalla giornata di ieri, quando la maggior parte del mondo occidentale ha assistito a questa conferenza stampa dei nuovi padroni dell’Afghanistan. Risposte pacate, anche alle domande più critiche, promesse sul mantenimento dei diritti civili e di quelli delle donne (sebbene all’interno dei confini della sharìa, e già questa appare essere una evidente contraddizione), parole concilianti nei confronti del popolo afghano e di quelle persone che, in passato, avevano assunto posizioni di netto contrasto nei confronti dei talebani.

La sintesi del Fatto Quotidiano è stata altrettanto satirica e ha colto questa tendenza che sin da ieri pomeriggio aveva animato i social network. Ma c’è chi protesta, evidentemente piccato per l’accostamento dei talebani a un partito – la Democrazia Cristiana, appunto – che fino agli anni Novanta ha avuto la maggioranza relativa dei voti del Paese. Basta quest’ultimo dato per comprendere il risentimento di più di qualcuno.