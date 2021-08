I successi olimpici dell’Italia risicati in un “boxino” a fondo pagina sul Fatto Quotidiano

L’Italia dell’atletica è entrata nella storia. Le medaglie d’oro di Marcell Jacobs (100 metri), di Gianmarco Tamberi (salto in alto), di Massimo Stano e Antonella Palmisano (20 km di marcia, rispettivamente maschile e femminile) e della staffetta 4X100 maschile (Patta-Jacobs-Desalu-Tortu) rappresentano un record per la nostra federazione. Cinque vittorie olimpiche in una sola edizione dei Giochi. Numeri cha hanno permesso al medagliere azzurro di arrivare a quota 38 (finora), superando quel primato (36) di podi toccato a Roma nel 1960 e Los Angeles 1932. Insomma, venerdì 6 agosto è stata un a giornata storica per lo sport italiano, ma Il Fatto Quotidiano relega uno spazio risicato – per usare un eufemismo – sulla prima pagina del suo giornale in edicola oggi.

Un riquadrino – in gergo giornalistico chiamato “boxino” – piazzato in taglio basso (bassissimo) sulla prima pagina e un richiamo a pagina 18 dove si riassume (in un solo foglio di giornale) la storica giornata sportiva per l’Italia.

«Una staffetta tutta d’oro: per l’Italia podio da primato» è il titolo scritto in grassetto, accompagnato da una foto di Filippo Tortu pochi istanti dopo lo slancio della vittoria della staffetta 4X100 e da un occhiello che recita «Azzurri nell’Olimpo».

Il Fatto Quotidiano e lo spazio in prima pagina alle Olimpiadi

Una capacità di sintesi invidiabile, a forse lo sforzo poteva essere maggiore. La precedenza (nel taglio centrale) rispetto ai successi azzurri a Tokyo 2020 è andata all’intervista esclusiva a Giuseppe Conte – che ieri è stato, di fatto, eletto Presidente del MoVimento 5 Stelle dopo il voto sulla piattaforma SkyVote – e al Green Pass nelle scuole. Poi, come grande classico, l’editoriale ironico del direttore Marco Travaglio sull’esaltazione mediatica che viene fatta su Mario Draghi e il resto delle notizie seguendo la linea editoriale de Il Fatto Quotidiano. E per arrivare, sfogliando il giornale, alla celebrazione dei nostri atleti olimpici (quelli che hanno fatto la storia) si deve arrivare a pagina 18. Una sola pagina. Anzi, un po’ meno: in basso a destra – infatti – sono stati inseriti i bandi di gara di alcuni Comuni italiani.

(foto di copertina: da prima pagina de Il Fatto Quotidiano del 7 agosto 2021)