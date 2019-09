La nuova profezia di Fassino: «La sfida Pd-M5S andrà sicuramente a buon fine»

Piero Fassino è diventato tristemente noto per le sue previsioni errate. Almeno, paga lo scotto di quella prima fatta ormai nel lontanissimo anno 2009, quando – commentando il desiderio di partecipazione di Beppe Grillo alle primarie del Partito Democratico – disse: «Beppe Grillo fondi un partito e vediamo quanti voti prende». Poi, sappiamo tutti com’è andata: la prima affermazione del M5S nel 2013 e quella ancor più clamorosa, con oltre il 32% delle preferenze, il 4 marzo del 2018.

Tuttavia, Piero Fassino non ha rinunciato a fare previsioni per il futuro. Nel 2015, quando era sindaco di Torino, sfidò Chiara Appendino a sedersi sulla poltrona di primo cittadino per dare prova della sua competenza nell’amministrazione. Puntualmente, qualche mese dopo, Chiara Appendino diventò sindaco di Torino. Ma non è stata soltanto la politica a stimolare la capacità predittiva di Piero Fassino: nel 2017 parlò anche del calcio tedesco come di una realtà sfavillante, con un futuro roseo davanti. Tutti, invece, abbiamo avuto negli occhi la tremenda disfatta teutonica al mondiale del 2018.

Oggi, Piero Fassino ci ha riprovato. Nel corso di un’intervista con il portale Linkiesta, l’esponente del Partito Democratico ha espresso il suo giudizio sull’alleanza di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Piero Fassino è sempre stato un promotore dell’avvicinamento dei due mondi, chiedendo sempre una riflessione all’interno del partito che potesse aprire un dialogo con i pentastellati. Adesso, questo aspetto rappresenta addirittura una realtà di governo.

Quello che preoccupa – visti gli esiti delle precedenti profezie (non ce ne voglia Fassino) – è il suo auspicio su questo governo: Abbiamo dato vita a un governo solido che ha l’ambizione di durare a lungo – ha detto l’ex sindaco di Torino – La nostra sfida, al contrario di quanto hanno fatto M5S e Lega, è quella di farcela, e sono certo che sarà portata a buon fine».

