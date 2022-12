È il momento del FantaSanremo

Il FantaSanremo è un gioco online ispirato, come ricorda anche il nome stesso, al Fantacalcio e ad altri giochi virtuali simili che consiste nel creare delle squadre composte da cinque degli artisti in gara, tra i quali uno deve essere scelto come capitano. Ogni utente per creare la propria squadra ha a disposizione 100 “Baudi”, cioè delle “monete virtuali” che servono appunto per “acquistare” gli artisti che l’utente vuole nella propria squadra. Il nome “Baudi” è chiaramente un omaggio al noto presentatore Pippo Baudo.

La storia del FantaSanremo: il boom nel 2022, quando in molti si chiedevano perché alcuni artisti dicevano «papalina» sul palco

Il FantaSanremo è diventato molto popolare a partire dall’anno scorso, quando ha registrato mezzo milione di squadre iscritte e quando la maggior parte degli artisti in gara si sono prestati al gioco per far guadagnare punti agli utenti. In realtà, il gioco è nato nel 2020 dall’idea di un gruppo di amici appassionati del mondo dello spettacolo e soprattutto del Festival di Sanremo e l’anno seguente, complice anche la pandemia, il gioco è passato al Web con la costruzione di un sito Web apposito e diventando subito abbastanza popolare prima del vero boom che si è registrato nell’edizione dell’anno scorso. Per fare in modo che gli utenti ottengano (o perdano) punti ci sono anche una serie di bonus e di malus: nell’edizione dell’anno scorso, per esempio, se il cantante si esibiva vestito di un solo colore avrebbe fatto guadagnare 10 punti a chiunque lo avesse inserito in squadra. L’edizione 2o22 del Festival è anche quella che ha portato molti, tra quelli che non conoscevano le regole del FantaSanremo, a chiedersi perché alcuni artisti pronunciassero la parola «papalina» sul palco. La risposta è semplice, costituiva un bonus e dunque si guadagnavano punti. Anche citare il nome del gioco o salutare la conduttrice Mara Venier avrebbe portato allo stesso risultato.

m’hanno detto che costo tanti baudi🤔 #fantasanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 28, 2022

L’edizione 2023 è pronta a superare il record della precedente

Dopo solo 24 ore dal via alle iscrizioni all’edizione 2023 del gioco le leghe pubbliche, private e segrete, all’interno di cui si può concorrere con la propria squadra, erano più di 17mila. In un solo giorno si è registrata la creazione di più di un terzo delle squadre dello scorso anno e i componenti del team di FantaSanremo hanno detto a Cronache Maceratesi che già all’inizio dell’anno probabilmente si raggiungerà la soglia delle 500 mila squadre, eguagliando il risultato dello scorso anno. È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59, quindi fino a un giorno prima dell’inizio del festival che si concluderà l’11 febbraio.