Attenzione se, in questo periodo, ascoltate audio strani di Giorgia Meloni o di Silvio Berlusconi

Cos’hanno in comune Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Gerry Scotti? I primi due, vabbè, saranno centrali nella formazione del nuovo governo (sempre che si mettano d’accordo), ma il conduttore televisivo con la politica non ha nulla a che vedere. Eppure, rientra anche lui nelle voci italiane che sono state modellate da chi, su FakeYou, ha intenzione di creare un modo per costruire degli audio deepfake che possano diffondersi a macchia d’olio. Possibilmente a partire da Discord.

FakeYou è l’applicazione che imita, attraverso l’intelligenza artificiale, le voci dei personaggi famosi

A complicare ancora di più questo web già abbastanza inquinato dalle fake news, ci pensa l’ennesima frontiera del deepfake: non soltanto le immagini che – con un po’ di attenzione – possono comunque essere riconoscibili in quanto video artefatti; adesso, ci sono anche gli audio da cui bisogna guardarsi. Se ricevete su WhatsApp un invito a cena da una persona che sembra essere proprio Silvio Berlusconi o se sentite, magari su Telegram, un audio in cui Giorgia Meloni chiude definitivamente i conti con il simbolo della fiamma tricolore sullo stemma di Fratelli d’Italia, beh, sappiate che possono essere benissimo dei contenuti contraffatti.

Oltre 2400 voci di personaggi noti in tutto il mondo sono a disposizione degli utenti che, in un apposito form, possono scegliere il loro personaggio famoso di turno, possono digitare un messaggio di testo e – attendendo soltanto qualche secondo – possono scaricare quello stesso messaggio pronunciato dalla voce del personaggio famoso selezionato. Tra gli italiani, ci sono – appunto – le voci di Meloni, Berlusconi, Scotti e di qualche personaggio dei cartoni animati che ha una sua versione doppiata anche nella lingua del Bel Paese.

La diffusione del fenomeno su Discord

Tra l’altro, nei vari canali Discord (il social network “nativo” per questo genere di contenuti) si vengono a creare delle vere e proprie offerte agli utenti per partecipare, in maniera collaborativa, alla creazione di nuove voci: si sta cercando, infatti, di mettere insieme un database più vasto per allargare la platea dei personaggi a disposizione di chi vuole usare FakeYou per riprodurre messaggi vocali tra i più disparati. L’offerta per questa partecipazione può arrivare anche sui 150 dollari. Fake news, furti d’identità, varie violazioni legate al concetto di sostituzione di persona diventano sempre più alla portata di tutti. Un problema non soltanto per chi si occupa di comunicazione, ma anche per chi dovrebbe vigilare sul corretto impiego di strumenti digitali.

Al momento, anche dall’Italia, riuscire a produrre un audio con FakeYou è sin troppo semplice.