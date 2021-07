La sponsorizzazione dello spettacolo su Nilde Iotti bloccata su Facebook perché «menziona personaggi politici»

Occorre fermarsi un attimo prima di parlare di censura di Facebook su Nilde Iotti, come hanno fatto alcuni quotidiani che hanno parlato di quanto accaduto alla sponsorizzazione sul social network dello spettacolo teatrale Nilde, una donna della Repubblica (in programma stasera alle 21 al castello di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia). Bisogna infatti valutare tutte le componenti in gioco e poi fare una riflessione più ampia sulle policies di Facebook riguardo ai temi sociali, alle elezioni e alla politica. Innanzitutto, i fatti.

Facebook su Nilde Iotti e la sponsorizzazione dello spettacolo teatrale

L’attrice Monica Morini ha denunciato su Facebook un episodio effettivamente ambiguo. Il suo intento era quello di promuovere, attraverso una sponsorizzazione sulla piattaforma, l’evento teatrale di cui sopra. Tuttavia, l’inserzione a pagamento (e dunque la possibilità di raggiungere su Facebook più persone in base a fasce d’età, geolocalizzazioni, interessi) è stata respinta dalla piattaforma. La gestione automatica delle inserzioni ha generato questa spiegazione:

«La tua inserzione potrebbe essere stata rifiutata perché menzionava personaggi politici o temi sociali delicati in grado di influenzare l’opinione pubblica e dei votanti, con conseguenze sul risultato di un’elezione o su una legge in attesa di approvazione».

Monica Morini ha poi scritto un lungo post, proprio su Facebook, in cui ha espresso biasimo nei confronti del comportamento della piattaforma:

Nell’ultima parte del post, l’attrice scrive: «Nilde Iotti era comunista, questa parte anche retrospettivamente porta censura». Tuttavia, per quanto il caso sia evidentemente un corto circuito dell’algoritmo, non sembra propriamente corretto parlare di censura. Facebook ha aggiunto ulteriori restrizioni – soprattutto nell’ultimo anno – sulle inserzioni pubblicitarie di carattere politico e sociale. Non, quindi, sulla libertà di parlare di tematiche politiche e sociali ma sulla possibilità che opinioni e slogan politici possano arrivare a un numero più ampio di persone a pagamento. Lo ha fatto in seguito al dibattito che – in tutto il mondo – si sta portando avanti sui condizionamenti del dibattito pubblico causato dall’utilizzo dei social network.

Le decisioni di Facebook sulla sponsorizzazione dei contenuti “politici”

Per questo, ci sono policies molto definite sulle inserzioni politiche. Una di queste, ad esempio, riguarda la corretta identificazione del soggetto che realizza l’inserzione: