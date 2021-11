Facebook dice alla polizia di Los Angeles di non usare profili falsi per fare indagini

Facebook ha scritto al dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD), chiedendo che smetta di creare profili falsi per condurre la sorveglianza sugli utenti. Ciò avviene dopo che il Guardian ha rivelato che il dipartimento di polizia degli Stati Uniti aveva lavorato con un’azienda tecnologica, analizzando i dati degli utenti per aiutare a risolvere i crimini. Facebook vieta espressamente la creazione e l’uso di account falsi. È quanto riporta la Bbc.

L’intento, si legge, era quello di “creare un ambiente sicuro in cui le persone possano fidarsi e ritenersi responsabili l’un l’altro”. “Non solo i documenti didattici della LAPD utilizzano Facebook come esempio esplicito nel consigliare agli agenti di creare account di social media falsi, ma i documenti indicano anche che le politiche della LAPD consentono semplicemente agli agenti di creare account falsi per ‘attività investigative online'”, ha scritto il vicepresidente di Facebook e il vice consigliere generale per i diritti civili, Roy Austin, in una lettera che delinea le politiche di Facebook. “Anche se la legittimità di tali politiche può spettare alla polizia di Los Angeles, gli agenti devono attenersi alle politiche di Facebook quando creano account sui nostri servizi. Il dipartimento di polizia dovrebbe cessare tutte le attività su Facebook che comportano l’uso di account falsi, l’impersonificazione di altri e la raccolta dei dati a fini di sorveglianza”.

I documenti ottenuti attraverso le richieste di registrazione pubblica presentate dall’organizzazione senza scopo di lucro Brennan Center of Justice hanno mostrato che nel 2019 la polizia di Los Angeles ha utilizzato il software di sorveglianza dei social media di Voyager Labs per raccogliere dati dalle reti di social media dei sospetti, compresi gli account dei loro amici. Voyager Labs afferma che il suo software è in grado di analizzare grandi quantità di dati per aiutare a risolvere i crimini, incluso aiutare a discernere le motivazioni e le credenze degli utenti. La polizia di Los Angeles ha affermato nelle e-mail che il software è stato particolarmente utile per indagare sulle attività delle bande di strada online.

Facebook sostiene che spiare gli utenti e impersonare utenti legittimi va contro il suo scopo, che è quello di consentire alle persone di “connettersi e condividere con persone reali usando le loro identità autentiche”. Tuttavia, Robert Potter, un esperto di sicurezza australiano specializzato in sorveglianza legale, pensa che i nomi falsi possano essere giustificati in situazioni in cui attivisti per i diritti umani o giornalisti stanno cercando di proteggere la loro privacy online, o per utenti in paesi dove c’è la censura di Internet. Ed è sorpreso dalla forte posizione del social network contro la polizia di Los Angeles. “È davvero interessante vedere che Facebook è diventato il nesso per così tante comunicazioni problematiche, dal traffico di bambini e comunicazioni di terrorismo alla disinformazione di Covid”, ha detto alla Bbc. “Eppure sembrano preoccuparsi più del LAPD che abusa della loro piattaforma di quanto a volte facciano per la Cina o la Russia”.

Nonostante le sue affermazioni in merito all’autenticità e alla responsabilità, ad agosto il social network ha vietato gli account degli accademici statunitensi che ricercano annunci politici sulla sua piattaforma. Facebook ha affermato che lo strumento di estensione del browser data-scraping dei ricercatori ha minato la sua sicurezza, mentre gli accademici hanno sostenuto che il loro lavoro è stato vitale per mantenere la democrazia e mantenere trasparenti le pratiche del social network. “Se non stai reprimendo su tutta la linea gli attori malintenzionati che utilizzano la tua piattaforma, non hai motivi validi per reprimere l’uso legittimo della piattaforma”, ha affermato Potter, che ha costruito il centro operativo di sicurezza informatica del Washington Post e ha consigliato il governo australiano sulla sicurezza informatica. “Non sei speciale se gestisci una piattaforma di social media. Se non c’è una regola che dice che non puoi avere un poliziotto sotto copertura in una chiesa, perché una piattaforma di social media dovrebbe essere diversa?”.

