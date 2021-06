Instagram, Facebook e WhatsApp down l’11 giugno

Intorno a mezzogiorno dell’11 giugno, si è verificato un Facebook, Instagram e WhatsApp down in diverse aree d’Italia. In modo particolare, i grandi centri urbani sembrano essere quelli maggiormente coinvolti da questo problema collegato al network di Menlo Park. Le segnalazioni sono arrivate attraverso down detector, il sito di monitoraggio del funzionamento della rete. Diversi utenti stanno indicando alcune problematiche nell’utilizzo di piattaforme e di app.

Facebook, Instagram e Whatsapp down in Italia

Gli utenti che hanno segnalato problemi con WhatsApp hanno indicato, nella maggior parte dei casi, difficoltà nell’inviare e nel ricevere messaggi. Quelli che hanno indicato i problemi di Facebook segnalano problemi soprattutto sulla piattaforma, ma anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’app (soltanto una minoranza indica un blocco totale del servizio).

Su Instagram, invece, si segnalano problemi di log-in e – generalmente – di utilizzo complessivo dell’applicazione e della piattaforma. I problemi, a quanto pare, non sembrano avere la stessa intensità in tutta Italia: in alcune zone, infatti, i problemi sono parziali e sporadici, con rallentamenti dell’upload dei siti e delle app o delay nell’invio e nella ricezione di messaggi.