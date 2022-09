Facebook smette di crescere, non solo come piattaforma, ma anche come azienda

Non è soltanto una questione di algoritmo e di perdita di appeal di una piattaforma. Non è soltanto questione di spostamento del pubblico da una parte all’altra, nell’ambito dei tanti social network che si stanno alternando, con più o meno successo, in questi ultimi anni. Si tratta di un vero e proprio campanello d’allarme a livello aziendale. Facebook ha problemi: non perché sempre meno persone stanno condividendo i suoi post, preferendo – magari – TikTok; ma perché l’azienda sta effettuando un netto ridimensionamento dei suoi costi.

LEGGI ANCHE > Perché Facebook si chiamerà Meta

Facebook ha problemi: Mark Zuckerberg congela le assunzioni

Mark Zuckerberg, secondo una comunicazione interna, avrebbe dato mandato di congelare tutte le nuove assunzioni previste. Inoltre, è in fase di revisione anche un profondo ridimensionamento dei costi dell’azienda e del budget a disposizione delle varie risorse. Una riorganizzazione dettata da una delle peggiori crisi che Facebook sta affrontando da quando, nel 2004, è nata come piattaforma per riunire le persone e per riprendere i contatti con i vecchi compagni di scuola. Più il tempo passa, più le dinamiche dei social network sembrano essere complesse.

Ora, se è vero che Facebook ha annunciato un clamoroso rilancio e un investimento significativo per sviluppare il suo concetto di metaverso (da qui addirittura una operazione di rebranding, che ha portato la società a chiamarsi Meta), è pur vero che – nel brevissimo periodo – questo cambiamento di paradigma non deve avere ancora prodotto degli effetti significativi.

In base a quanto riferito da alcuni media specializzati americani, la prospettiva individuata da Mark Zuckerberg non permetterebbe nemmeno ai dipendenti di lungo corso di restare tranquilli. Il primo passo, indubbiamente, è rappresentato dal congelamento delle assunzioni, ma non è detto che – più avanti, se le cose non dovessero migliorare – ci possano essere addirittura dei licenziamenti.

A inizio del 2022, per la prima volta nella sua storia, Facebook aveva fatto fronte a un calo di utenti. Sebbene la variazione fosse minima, ebbe un grande impatto d’immagine che portò, inevitabilmente, a un crollo della società quotata in borsa. Rapporti di causa ed effetto legati al cambiamento delle abitudini degli utenti, ma che – per il momento – non avevano inciso sul business model dell’azienda. Adesso, tutto sembra essere cambiato. L’effetto macchia d’olio sembra essere appena iniziato.