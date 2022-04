Cosa sta facendo davvero Facebook per fermare chi festeggia il massacro di Bucha?

I moderatori di Facebook hanno invitato la società a consentire loro di agire contro gli utenti che lodano o supportano le atrocità dell’esercito russo a Bucha e in tutta l’Ucraina. È quanto si legge sul sito theguardian.com.

Quasi un mese dopo che le prove di omicidi diffusi e fosse comuni sono state scoperte dalle forze ucraine che hanno preso il sobborgo di Kiev, il social network non ha ancora segnalato l’atrocità come un incidente “designato internamente”, affermano i moderatori. Ciò lega le loro mani su come possono trattare i contenuti relativi agli omicidi, dicono, e li costringe a lasciare alcuni contenuti che ritengono debbano essere rimossi. «È passato un mese dal massacro e dalle fosse comuni a Bucha, ma questo evento non è stato nemmeno designato come un ‘evento di violazione’, per non parlare di un crimine di odio», ha detto un moderatore, che ha parlato con il Guardian a condizione di rimanere anonimo. «Lo stesso giorno c’è stata una sparatoria negli Stati Uniti, con una vittima e due feriti, e questo è stato dichiarato un evento di violazione entro tre ore». In base alle linee guida di moderazione pubblica di Facebook, agli utenti è vietato pubblicare contenuti che costituiscono minacce violente attraverso “riferimenti a episodi di violenza storici o di fantasia”. Ma nei documenti privati ​​rilasciati ai moderatori, che lavorano per società appaltatrici di terze parti come Accenture o Bertelsmann, viene loro detto di attendere il contributo regionale dalla stessa Facebook prima di determinare se un “incidente violento documentato” conta. In assenza di tale input, i contenuti che elogiano gli eventi a Bucha sono difficili da rimuovere se è anche leggermente timido sul fatto che stia celebrando l’omicidio di persone. «Il mio sospetto è che questo non sia così importante per il pubblico americano, quindi semplicemente non attira l’attenzione», ha detto il moderatore di Facebook. «Dopo due settimane ho capito che probabilmente non avrebbero fatto nulla al riguardo. Sono stato abbastanza contento della reazione iniziale di Facebook alla guerra», ha aggiunto. «Sono stato abbastanza contento delle eccezioni fatte che hanno permesso un discorso disumanizzante contro i soldati. Questi cambiamenti hanno portato un certo equilibrio nelle politiche: vittime e oppressori non sono stati trattati allo stesso modo e non sono stati concessi gli stessi diritti. Ma ora è diventato chiaro che ciò che conta per Facebook è l’opinione pubblica americana. A loro importa solo se hanno un bell’aspetto nei media statunitensi». In una dichiarazione, un portavoce di Meta, la società madre di Facebook, ha dichiarato: «È sbagliato suggerire di non rimuovere i contenuti grafici che celebrano o glorificano le atrocità di Bucha, o qualsiasi post che prende in giro la morte di singole vittime o difensori della violenza contro gli ucraini in alcun modo. Abbiamo politiche di lunga data che chiariscono che questo contenuto non è consentito su Facebook e Instagram», hanno aggiunto. «Abbiamo fornito ulteriori indicazioni ai revisori dei contenuti su queste politiche e sui contenuti associati alla guerra in Ucraina per spiegare come si applicano le nostre politiche nel contesto attuale e continueremo a farlo». L’uso della forza da parte dello Stato è trattato in modo diverso dagli atti criminali di violenza secondo le sue politiche, ha affermato Facebook, sulla base di ampie consultazioni con esperti esterni. La questione è stata sollevata dal gruppo di campagna no-profit Foxglove Legal. Il suo direttore, Martha Dark, ha dichiarato: «Facebook può agire rapidamente sugli omicidi di massa quando vuole. Negli Stati Uniti, ad esempio, le sparatorie di massa tendono a essere classificate in poche ore come un “evento di violazione» – questo impedisce a chi posta di lodare gli omicidi, celebrare gli autori o chiedere più violenza. «Il massacro di Bucha è avvenuto un mese fa. Facebook ha una semplice politica che potrebbe adattarsi per farla finita ora. Non può essere disturbato. Facebook affermerà per la centesima volta che “prende sul serio queste questioni” e sta “lavorando a stretto contatto con i moderatori” per risolverle. Questo è solo il risultato di un gigante della tecnologia che si preoccupa solo dei profitti».

