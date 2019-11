La combo social: ci sono un #Facebookdown e un #Instagramdown

Pomeriggio di passione per chi è appassionato – o magari ci lavora – di social network. Poco dopo le 15.30, infatti, sono stati riscontrati diversi problemi su Facebook e Instagram. Tantissime le segnalazioni inviate sulla valvola di sfogo che, in queste occasioni, diventa Twitter.

Le segnalazioni continuano a susseguirsi. C’è chi non riesce più ad accedere ai propri profili Facebook e Instagram, con la pagina di login che dà continuamente errore. L’altro problema riguarda anche le condivisioni dei post sul primo social network creato da Zuckerberg: quando si prova a postare qualcosa sulla propria bacheca, compare un messaggio che parla di problemi tecnici e che invita a ritentare qualche minuto dopo.

Facebook e Instagram non funzionano

Minuto dopo minuto, però, la questione non ha ancora trovato una soluzione e le segnalazioni sul malfunzionamento di Facebook e Instagram continuano a essere numerose e provenienti non solo da tutta Italia. La mappa fornita e aggiornata in tempo reale da Downdetector, mostra zone critiche in special modo negli Stati Uniti dove un’ampia macchia rossa simboleggia i problemi tecnici. In Italia, di riflesso, le proteste social arrivano attraverso Twitter.

(foto di copertina: Photo: Silas Stein/dpa)