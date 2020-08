Cantano ‘Faccetta nera’ e fanno il saluto romano in spiaggia. Ma il video è dello scorso anno

Sulla rete sta circolando un video che ha provocato molta indignazione. Si tratta di un filmato girato all’interno della Playa Punta Canna a Chioggia (in provincia di Venezia) in cui si vede un uomo (il gestore dello stabilimento) arringare gli ospiti diffondendo Faccetta nera in spiaggia attraverso gli altoparlanti. Il tutto condito dall’invito – raccolto da molte persone – al saluto romano per inneggiare al fascismo. Giusta l’indignazione, ma si tratta di un filmato che risale alla scorsa estate.

Già in passato abbiamo parlato di Punta Canna, una spiaggia in cui si radunano i nostalgici di Mussolini e del Ventennio fascista. Insomma, un qualcosa di poco aderente alla costituzione riportando in auge – esaltandola – una ideologia già censurata dalla legge italiana. Ma occorre contestualizzare temporalmente quel filmato. Questa la condivisione fatta da Andrea Scanzi sui social (che è solo uno dei tanti ad aver pensato si trattasse di un video recente).

Faccetta nera in spiaggia, ma è un video dello scorso anno

Tutto quel che si scrive è vero: il gestore arringa la folla prima leggendo un discorso di Mussolini e poi diffondendo attraverso gli altoparlanti Faccetta nera in spiaggia. Apologia in piena regola, contravvenendo alle leggi italiane (come tutti ben sappiamo). Quel filmato, però, compare per la prima volta il 20 agosto del 2020 e lo troviamo pubblicato sul sito del Corriere del Veneto.

Il filmato in rete dall’agosto 2019

A indicare la data di quel filmato è stato lo stesso gestore della Playa Punta Canna di Chioggia all’AdnKronos. Non sappiamo se anche quest’anno siano accaduto episodi simili in uno stabilimento che, storicamente, è frequentato dai nostalgici del duce e del ventennio, ma occorre contestualizzare quel video e darne i giusti riferimenti temporali per non cadere in facili accuse.

(foto di copertina: da video su Facebook)