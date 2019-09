Fabio Volo contro Ariana Grande: «Perché per cantare deve vestirsi da mig**tta?»

L’uscita – infelice sicuramente per i termini utilizzati – di Fabio Volo nella sua trasmissione radiofonica contro Ariana Grande sta facendo molto discutere. Il conduttore e scrittore, infatti, ha utilizzato epiteti molto poco radiofonici nel corso del suo Il Volo del Mattino in onda su Radio Deejay, raccontando un episodio che gli è accaduto di recente mentre si trovava in palestra. Ma più che l’episodio in sé, stupisce come sia stato deciso di dar via libera a quel pensiero in diretta radiofonica, con giudizi molto secchi e denigratori nei confronti della cantante statunitense.

Fabio Volo ha etichettato con vari epiteti Ariana Grande dopo aver visto il video della sua ultima canzone ‘7 rings’ che sta spopolando anche in Italia. Nel suo discorso, lo scrittore e conduttore radiofonico fa riferimento all’esempio sbagliato che viene dato alle più giovani, ma con termini che superano la barriera dell’insulto.

Fabio Volo contro Ariana Grande

«Ero in palestra, sul tapis roulant, e in tv c’era uno dei canali musicali – ha raccontato Fabio Volo in diretta su radio Deejay -. A un certo punto passa Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora vestita molto sexy. Se vado a una festa e una viene vestita così dico ‘chi è ‘sto puttanun? Come si è introiata’. Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo e fa‘l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho/lo prendo’. Tutto il videoclip era un richiamo sessuale».

Poi il pensiero si sposta sul suo ruolo genitoriale, con la paura che la società «stia imputtanendo» le figlie (non le sue nello specifico, ma in generale nell’idea paterna). «Ma non è possibile sia legale, che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mignotta e muova il culo facendo ‘I want it, I got it…’». Il video di Ariana Grande presenta dei contenuti abbastanza palesi ed espliciti, come tanti altri filmati musicali presenti sulla rete. Questo rende quasi comprensibile lo sfogo di un papà alla prese con una sovraesposizione della sessualità nelle sue forme più ardite.

I suoi servizi nudi a Le Iene

Il problema, però, è il famoso pulpito. Per fare spettacolo e aumentare lo show, infatti, lo stesso Fabio Volo si è reso protagonista di diversi servizi per Le Iene in cui si denudava, mettendo in bella mostra – coperto solo da un posticcio bollino rosso – il suo corpo privo di ogni abito. Il nudo integrale dei suoi servizi, per imbarazzare l’intervistato, era diventato un mantra della trasmissione. Anche quello, così come i video espliciti di Ariana Grande, davano un cattivo esempio. Ma ora, forse, è stato dimenticato.

(foto di copertina: frame video Le Iene + frame video musicale ‘7 rings’ di Ariana Grande)