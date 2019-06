La data di scadenza per ArcelorMittal è fissata al 6 settembre, giorno in cui entrerà in vigore la legge che ha abolito l’immunità. Senza una protezione legale, ha dichiarato l’ad di ArcelorMittal Europa Geert Van Poelvoorde, lo stabilimento Ex-Ilva verrà chiuso.

Ex-Ilva, senza l’immunità «chiuderemo a settembre»

«Il Governo continua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c’è niente» ha dichiarato Geert Van Poelvoorde, ad di ArcelorMittal Europa a margine della conferenza Eurofer. «quindi il 6 settembre l’impianto chiuderà». Non sembra esserci molto margine anche se, aggiunge l’ad «spero che il Governo trovi una soluzione, siamo aperti a discutere».

La decisione del governo di sospendere l’immunità ha sorpreso l’azienda che sperava si sarebbe atteso il parere dei Giudici, ma la maggioranza ha approvato il provvedimento che abolisce le tutele. Un empasse che mette in seria difficoltà Arcelor Mittal che, come ha continuato l’ad, ritiene impossibile «gestire un impianto sotto sequestro quando non hai protezione legale». Nel frattempo però «abbiamo scritto un articolo molto chiaro per dire che il 6 settembre, quando entra in vigore questa legge, l’impianto si fermerà se nulla sarà successo».

Geert Van Poelvoorde ha chiarito però di avere ancora fiducia nel fatto che il Governo possa trovare una soluzione, «stiamo andando avanti con il piano, non rallentiamo e aspettiamo che il Governo trovi una soluzione perché non c’è motivo per cui ci mandino via. Ma apparentemente non vedono questo problema grave come lo vediamo noi e quindi hanno detto che lo risolveranno, lavorando a una soluzione legale»

(Credits immagine di copertina: ANSA)