La Eternal Word Television Network, più conosciuta come EWTN, è una rete televisiva statunitense fondata nel 1981 da una monaca cristiana, Madre Angelica. Si tratta del più grande network televisivo cattolico del mondo: «EWTN vuole essere per voi una risorsa affidabile che aiuti a rafforzare la vostra fede incoraggiando nei fedeli cristiani di ogni condizione uno stile di vita pienamente coerente con essa», si legge sul sito della rete. Preghiere, insegnamenti, informazioni sui santi e altre questioni attuali inerenti al Cattolicesimo sono i temi principali delle sue trasmissioni. Ma non solo. Eternal Word Television Network si è occupata anche delle controversie interne alla Chiesa e, nelle sue trasmissioni, non sono mancate occasioni di critica verso il Papa, tanto da fare pensare che EWTN fosse contro Papa Francesco.

L’EWTN contro Papa Francesco

Nel 2020, lo scrittore cattolico Austen Ivereigh ha pubblicato un libro scritto insieme al Papa. Il testo esplora i pensieri del Pontefice nella prima fase della pandemia. Ivereigh è rimasto sorpreso quando EWTN non ha espresso alcun interesse a coprirne l’uscita. «Questa è una notizia», ​​aveva dichiarato. «Il più grande impero mediatico cattolico del mondo ha preso la decisione editoriale di ignorare il Papa». Ma la storia non finisce qui, EWTN è solita avere nelle sue trasmissioni ospiti “anti-Bergoglio”, che lamentano “un allontanamento dal tradizionalismo e dagli insegnamenti morali”. Ma cosa risponde la più famosa rete tv del mondo cattolico su queste insinuazioni? EWTN ha negato di avere un pregiudizio anti-Francesco, ma secondo altri ex dipendenti dell’emittente, Ivereigh non è stato paranoico nel pensare che ci fosse stata una direttiva ad hoc per ignorare il suo lavoro. Come spesso succede, il rischio di una rete globale che decide di orientarsi è quello di lasciare passare una “sola voce”. EWTN e le sue pubblicazioni associate, il National Catholic Register e la Catholic News Agency, insieme ai suoi oltre 500 affiliati radiofonici, sono stati infatti davvero molto critici nei confronti di Papa Francesco. Il National Catholic Register è stato uno dei due organi di stampa che hanno pubblicato l’esplosiva “testimonianza” del 2018 dell’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America e teorico della cospirazione di QAnon, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò: «si dimetta, ha seguito consigli perversi», aveva dichiarato riferendosi al Pontefice. Raymond Arroyo, l’ospite di “The World Over” di EWTN, ha intervistato inoltre molti dei critici più ferventi di Bergoglio, tra i quali l’arcivescovo Viganò, il consigliere di Trump Steve Bannon e il cardinale Raymond Burke.

La risposta di Papa Francesco

Durante una visita con i gesuiti in Slovacchia nel 2021, Papa Francesco sembra avere dato una stoccata proprio a EWTN e alle sue critiche: «C’è, ad esempio, una grande televisione cattolica che non esita a parlare continuamente male del papa», ha detto. «Personalmente merito attacchi e insulti perché sono un peccatore, ma la Chiesa non li merita. Sono opera del diavolo. L’ho detto anche ad alcuni di loro».