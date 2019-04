Civati annuncia: «Europa Verde dividerà i finanziamenti a metà tra elezioni e alberi»

Dei finanziamenti raccolti, metà sarà utilizzata per il sostegno elettorale e il restante per piantare alberi

Spesso e volentieri le maggiori accuse ai movimenti e partiti ambientalisti è stata quella di presentare solamente piani teorici che poi, nella realtà dei fatti, hanno trovato scarsa applicazione pratica sul territorio. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate e, con i temi legati alla natura e alla difesa del nostro pianeta dalle mani dello stesso essere umano tornati a essere preponderanti nel dibattito pubblico, Europa Verde è pronta a dare un segno tangibile che non si limiti a programmi futuri. L’annuncio arriva direttamente di Giuseppe Civati, fondatore di Possibile e candidato con Europa Verde alle prossime Europee nelle circoscrizioni Italia centrale e Italia Nord-occidentale.

«È una campagna elettorale in cui raccoglieremo finanziamenti e faremo a metà con le piante. Un euro per sostenere la nostra campagna e un euro per piantare gli alberi – spiega Giuseppe Civati in un video pubblicato sul suo profilo Twitter -. Con Possibile faremo così con le risorse che riusciremo a raccogliere. Sarà una campagna elettorale diversa da quella degli altri, che hanno più mezzi, sono più potenti e hanno anche molte più chiacchiere di noi».

Questa campagna con @PossibileIt per @europaverde_it sarà diversa da quella degi altri.

Vogliamo cambiare le cose subito, perché non abbiamo più tempo. Sostienici, faremo a metà con le piante:https://t.co/SGbM517gJf Unisciti a noi:https://t.co/wRILXH843C pic.twitter.com/Urw5ziCnWs — Giuseppe Civati (@civati) April 29, 2019

Civati annuncia l’utilizzo di metà dei finanziamenti elettorali di Europa Verde

«Abbiamo un unico obiettivo – spiega ancora Giuseppe Civati -, quello di salvare il mondo. Sì, vogliamo introdurre politiche che cambino le cose, che affrontino con la stessa forza, la stessa capacità e la stessa potenza i cambiamenti climatici. Questo è l’impegno di Possibile per Europa Verde e l’unico vero motivo per andare a votare è proprio questo: cambiare le cose perché non abbiamo più tempo».

Gli alberi non sono un simbolo elettorale

Nella campagna per la raccolta fondi per le prossime elezioni europee, il programma di Europa Verde è bene chiaro nel loro progetto di crowdfunding, pubblicata sul sito gofundme: «La metà di tutte le donazioni che raccoglieremo attraverso questa campagna di crowdfunding di Possibile, per Europa Verde, sarà utilizzata per piantare altri alberi. Perché per noi le piante non sono una metafora o un simbolo elettorale. Per noi sono piante. E le piantiamo».

(foto di copertina: ANSA / FABIO FRUSTACI)