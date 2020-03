La Uefa ha deciso: stop a Inter-Getafe e a Siviglia-Roma

Il comunicato con cui la Uefa ha deciso che Inter-Getafe e Siviglia-Roma valide come gara d’andata dei quarti di finale di Europa League non si disputeranno è breve e secco: «A seguito delle restrizioni di viaggio imposte ieri dalle autorità spagnole tra la Spagna e l’Italia, le partite Siviglia-Roma e Inter-Getafe di Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020 – hanno affermato dalla sede della federazione continentale -. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito».

Europa League rinviata: no a partite Inter-Getafe e Siviglia-Roma

Si continua a navigare a vista nel mondo del calcio, insomma, prima della definitiva decisione – che a questo punto potrebbe essere la più sensata – di fermare tutte le competizioni continentali, visto che il coronavirus si sta diffondendo in maniera esponenziale anche in altri Paesi d’Europa.

Nella giornata di oggi, il presidente del Getafe aveva sottolineato la contrarietà della squadra spagnola di recarsi a Milano, nella regione del focolaio del virus, per disputare una partita di calcio. La decisione della Uefa era stata anticipata anche dalla scelta della Roma di non partire per Siviglia per le restrizioni del traffico aereo e per motivi di pubblica sicurezza.

Adesso si attendono decisioni anche per gli altri impegni delle italiane in Europa: la prossima settimana, infatti, si dovrebbe disputare anche Barcellona-Napoli (partita che potenzialmente potrebbe avere gli stessi problemi delle due gare di Europa League) e Juventus-Lione.