Euronews e l’elogio alla Campania che ha «quasi sradicato il coronavirus»

Un servizio di Euronews sulla Campania è diventato un nuovo motivo di orgoglio territoriale, soprattutto dopo il bombardamento mediatico degli ultimi giorni relativo alla questione di Vittorio Feltri e delle sue parole nei confronti dei cittadini dell’Italia meridionale. Il network che fornisce notizie di agenzia a livello europeo – e che pertanto ha versioni in lingue diverse – ha preparato un servizio su Napoli e sulla sua regione, individuando il modello ideale da seguire per combattere il coronavirus.

LEGGI ANCHE > Anche alcune edicole di Napoli hanno scelto di non vendere Libero

Euronews sulla Campania, il servizio che sta facendo il gioro del web

Il servizio parte con un confronto con la regione Lombardia, che in Italia è la più colpita dalla pandemia. Il servizio, poi, passa ad approfondire la situazione della Campania, dove le misure di contenimento sono state efficaci, dove si sono sperimentate cure all’avanguardia come quella del Pascale di Napoli, con il dottor Paolo Ascierto che ha cominciato l’ormai famosa (e dibattuta a livello mediatico) sperimentazione con l’anti artrite reumatoide Tocilizumab, dove gli ospedali da campo come l’Ospedale del Mare a Napoli sono stati realizzati in tempi utili per contenere il contagio.

Euronews sulla Campania, il confronto con la Lombardia

Il servizio dell’emittente internazionale – che raggiunge complessivamente 155 paesi in tutto il mondo – sta diventando molto virale sui social netwrok, proprio per l’analisi di una situazione “periferica” dell’epidemia di coronavirus in Italia. Mentre il mondo si sta concentrando sull’anomalia della regione Lombardia, con i suoi 70mila casi e i quasi 13mila morti, per raccontare il dramma che sta vivendo in Italia, Euronews ha scelto di mettere in evidenza un aspetto positivo della pandemia da coronavirus in Italia.

Ovviamente, occorre anche sottolineare che l’ondata del virus è stata completamente diversa tra le regioni settentrionali e quelle meridionali e che, pertanto, le misure di contenimento che sono state prese in Campania hanno avuto il vantaggio di poggiarsi su una situazione complessiva meno stressante di quella che la Lombardia ha dovuto affrontare. Tuttavia, è opportuno sottolineare anche come la gestione dell’emergenza nella regione meridionale è stata comunque efficace: il servizio di Euronews sta diventando, in queste ore, un piccolo vanto sui social network dei tanti utenti del sud Italia che lo stanno condividendo.